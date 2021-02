Musikerin Courtney Love ist offenbar bei den Impfungen in Großbritannien vorgezogen worden. Eigentlich sind dort gerade Angestellte im Gesundheitswesen und Menschen über 70 an der Reihe. Grund für die vorgezogene Behandlung ist eine Erkrankung der 56-Jährigen.

Obwohl Courtney Love erst 56 Jahre alt ist, hat die Sängerin am Wochenende in England ihre erste Impfdosis gegen das Coronavirus erhalten. In ihrer Instagram-Story teilte sie ein Foto von ihrem Klinikbesuch in Chelsea, der allerdings einige Fragen aufwarf.

Courtney Love hat ihre erste Impfdosis erhalten. (Foto: instagram.com/courtneylove)

In Großbritannien, wo Love seit Herbst 2019 lebt, werden üblicherweise Personen, die besonders schutzbedürftig, im Gesundheitswesen tätig oder älter als 70 Jahre sind, priorisiert. Inwiefern gehört die Witwe des früheren Nirvana-Frontmanns Kurt Cobain dieser Gruppe an?

"Sie hat eine gesundheitliche Erkrankung, die sie für eine Impfung berechtigt. Sie ist dem NHS (National Health Service) und allen Mitarbeitern, die an vorderster Front mithelfen, äußerst dankbar", erklärt ein Sprecher "Mail Online". Weitere Details zu Loves Gesundheitszustand sind bis jetzt nicht bekannt.

In Großbritannien sollen bereits 15 Millionen Menschen geimpft worden sein, so natürlich auch zahlreiche Prominente. Neben der royalen Familie von Queen Elizabeth bis Prinz Charles sind unter ihnen der 81-jährige Schauspieler Sir Ian McKellen, seine 86 Jahre alte Kollegin Judi Dench und der 94-jährige Naturforscher Sir David Attenborough. Mittlerweile werden dort drei Vakzine eingesetzt. Allerdings haben erst etwa 535.000 Menschen eine zweite Dosis erhalten, die nach Ansicht von Experten erst den vollen Schutz ermöglicht.