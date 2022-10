Das Urteil ist gefallen: Drei Jahre und zwei Monate soll Alfons Schuhbeck ins Gefängnis. Doch noch ist der Richterspruch nicht rechtskräftig. Bis dahin bleibt der Starkoch auf freiem Fuß. Was ihn in der Haft erwartet, steht aber jetzt schon fest.

Am Ende gab es für Alfons Schuhbeck keine Gnade, auch wenn das Urteil hinter der Forderung der Staatsanwaltschaft zurückblieb: Drei Jahre und zwei Monate verhängte das Landgericht München I gegen den Starkoch, weil er rund 2,3 Millionen Euro an Steuern hinterzogen haben soll.

Noch ist das Urteil jedoch nicht rechtskräftig. Schuhbecks Verteidiger erklärten, sie hätten noch nicht endgültig entschieden, ob sie Rechtsmittel dagegen einlegen wollen. Auch die Staatsanwältin, die eine um ein Jahr längere Haftstrafe für Schuhbeck gefordert hatte, hielt sich den Schritt noch offen. Eine Woche bleibt beiden Seiten dafür Zeit.

Schuhbeck befindet sich nach seiner Verurteilung deshalb zunächst weiterhin auf freiem Fuß. Erst wenn das Urteil auch wirklich Bestand haben sollte, dürfte er beim Gang zum Briefkasten weiche Knie bekommen. Per Brief wird ihm dann nämlich mitgeteilt, wann er zu seiner Haftanstrafe antreten muss.

Gleiche JVA wie Hoeneß

Aus dem Umfeld des 73-Jährigen hieß es, er habe nach dem Richterspruch erst einmal Ablenkung gesucht. Wo? Am Herd natürlich. "Nach dem Prozesstag ist er in die Küche der Tiroler Stuben gegangen. Kochen", zitierte die Deutsche Presse-Agentur einen namentlich nicht genannten Bekannten des Kochs.

"Die Vorstellung vor dem Gefängnis macht mir Angst", gab Schuhbeck während des Prozesses offen zu. Wie ein Gerichtssprecher erklärte, wäre der Vollzug der Strafe, sobald sie rechtskräftig ist, grundsätzlich in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Landsberg am Lech vorgesehen. Hier saß auch schon ein anderer Prominenter wegen Steuerhinterziehung ein: der ehemalige Präsident des FC Bayern München, Uli Hoeneß.

Zelle misst acht Quadratmeter

Zu den Haftbedingungen, auf die sich Schuhbeck in Landsberg am Lech einstellen muss, hat RTL einige Details herausgefunden. So ist die Zelle, die den Koch erwartet, etwa acht Quadratmeter groß und lediglich mit dem Nötigsten ausgestattet. Der typische Tagesablauf eines Insassen sieht ungefähr so aus: Wecken um 5.50 Uhr, Arbeitsbeginn 7 Uhr, Mittagspause 11 bis 12 Uhr, dann wieder Arbeit. Hinzu kommen in der Regel zwei Stunden Freigang am Nachmittag, ehe um 19 Uhr der "Generaleinschluss" in der Zelle erfolgt.

Grundsätzlich gilt in der JVA eine Arbeitspflicht. Auch erfolgt bei jedem Neuankömmling erst einmal eine so genannte Zugangsuntersuchung. Sie dient dazu, einen individuellen Vollzugsplan für jeden Häftling zu erstellen. So sollen die Inhaftierten bei ihren Tätigkeiten hinter Gittern etwa möglichst berufsbezogen eingesetzt werden.

Ein Job in der Gefängnis-Küche läge für Schuhbeck also nahe. Allerdings kann er sich mit seinen 73 Jahren auch von der Arbeitspflicht befreien lassen. Dann entginge ihm jedoch auch die Möglichkeit eines Zusatzverdiensts. Hoeneß etwa hatte sich durch seinen Job in der Kleiderkammer der JVA seinerzeit etwa 1,50 Euro pro Stunde verdient. Von dem Geld habe er sich viel Vollkornbrot, Marmelade und Schokolade gegönnt, verriet er in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung. "Eine Butterbrezen kann schon etwas ganz Besonderes sein", stellte er fest.

Besuch ist möglich

Zumal das Kantinenessen, das zwischen 11 und 12 Uhr in einem Speisesaal für rund 220 Insassen gereicht wird, dann doch eher eintönig sein dürfte. Das typische Menü besteht hier zum Beispiel aus Gemüsesuppe, Salat und Schinken-Nudeln. Für Vegetarier gibt es auch eine fleischlose Nudelvariante.

Das Abendessen wiederum dürfen sich die Inhaftierten ab 15.30 Uhr abholen und mit auf ihre Zelle nehmen. Roggenbrot, Margarine und Käse gehören dazu. Als Getränk gibt es Tee.

Wenigstens über Besuch kann sich Schuhbeck in der Haft womöglich freuen. Zwischen 13 und 15.15 Uhr darf er Gäste empfangen. Vielleicht muntern ihn ja einige seiner prominenten Freundinnen und Freunde in dieser Zeit einmal auf.