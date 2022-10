Früher bekochte Alfons Schuhbeck Prominente wie Queen Elizabeth II. und Ex-Bundeskanzlerin Merkel. Doch im vergangenen Jahr muss der 73-Jährige Insolvenz anmelden. Wegen Steuerhinterziehung verurteilt ihn ein Gericht nun zu einer Haftstrafe.

Starkoch Alfons Schuhbeck muss ins Gefängnis. Das Landgericht München I verurteilte ihn wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe zu drei Jahren und zwei Monaten Haft ohne Bewährung. Sein wegen Beihilfe angeklagter Mitarbeiter bekam eine Bewährungsstrafe von einem Jahr.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Schuhbeck in seinen zwei Münchner Restaurants über mehrere Jahre etwa fünf Millionen Euro durch Manipulation von Umsätzen aus den Kassen entnommen hat. Dadurch entstand eine Steuerschuld von 2,3 Millionen Euro. Schuhbeck muss neben der Haftstrafe auch eine Millionensumme zurückzahlen.

Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor für Schuhbeck vier Jahre und zwei Monate Gefängnis und für seinen Mitarbeiter eineinhalb Jahre Haft auf Bewährung gefordert. Die Verteidiger beider Angeklagten hatten Bewährungsstrafen gefordert.

"Ich weiß, dass es falsch war, was ich getan habe", sagte Schuhbeck in seinem letzten Wort vor Gericht. Er könne das nicht mehr ändern, könne aber versuchen, den Schaden wieder gutzumachen und die Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen. Zuvor hatten sich auch Mitarbeiter Schuhbecks in einem Brief an das Gericht gewandt, das diesen auch verlesen hatte.

Vorwürfe nach und nach eingeräumt

Der Gastronom hatte die Vorwürfe nach und nach weitgehend eingeräumt, aber angegeben, er könne sich an konkrete Vorgänge und Summen nicht erinnern. Er bat das Gericht, ihm zu glauben, "dass die Höhe der stornierten Rechnungen in den 'Südtiroler Stuben' nicht so hoch war, wie es mir bisher vorgeworfen wird". Von mehr als 1000 verschwundenen Rechnungsnummern gehen die Behörden aus.

Schuhbeck ist aus zahlreichen Fernsehsendungen seit Jahren deutschlandweit bekannt, außerdem verkaufte er eine Vielzahl von Kochbüchern. Seine Geschäfte mit seinen Restaurants und weiteren Betrieben liefen zuletzt allerdings schlecht, im vergangenen Jahr musste er Insolvenz anmelden.