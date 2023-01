Eure Königliche Hoheit Djamila erstrahlt in neuem Glanze, Lucas zeigt mehr von sich als im Camp und plötzlich kippt die Stimmung. Neue Details über Cosimo werden bekannt. Der 41-Jährige stürmt verzweifelt aus dem Baumhaus. Das Wiedersehen wird zum Cosi-Gate.

Nach 17 Tagen im Dschungel sind noch einmal alle Camper zum großen Wiedersehen mit Sonja und Jan im Baumhaus zusammengekommen, um die gemeinsame Zeit Revue passieren zu lassen und darüber zu sprechen, was sie aus dem Urwald fürs Leben mitnehmen. Alle sind picobello herausgeputzt und Dschungelkönigin Djamila steckt in einem mondänen Glitzerfummel.

Mit rot geschminktem Kussmund berichtet die Ersatzkandidatin mit der Nummer 13, erstmal "Frühlingsrollen gegessen" und sich "die Haare gewaschen" zu haben. Ein bisschen wie im Schweinsgalopp erzählen die ehemaligen Kandidaten von ihren ganz persönlichen Dschungel-Momenten. Gigi meint, vor allem anfangs eher "der Gigi" gewesen zu sein. Gegen Ende des Formats habe es ihm aber gutgetan, auch mal den "Luigi rauszulassen".

Auch Lucas redet über seine Zeit im Camp. Ausgerechnet im Baumhaus aber zeigt er eine Seite von sich, die der Zuschauer in den vergangenen zwei Wochen vermisst hat. Offen spricht er den Druck an, der seit seiner Kindheit auf ihm laste. Er, der Sohn von Costa Cordalis, habe sein ganzes Leben lang versucht, seiner Familie "keine Schande zu bringen." Auf Sonjas Frage, was er von dem losgetretenen Drama seiner Schwiegermutter Iris halte, gibt der Sänger sich bedeckt, entgegnet schlichtend, ein Harmoniemensch zu sein. Darüber, dass Mitglieder seines Clans Gigi beleidigt und Djamila als "Schlange" bezeichnet haben, sagt er diplomatisch: "Man sollte die Kirche im Dorf lassen."

"Ich liebe Menschen, die sich benehmen können"

Doch beim Wiedersehen scheppert es noch einmal gewaltig. Gerade eben noch lauschte der Zuschauer Cosimo, der stolz berichtet, fast zehn Kilo verloren zu haben, da ergreift Cecilia plötzlich das Wort. Es geht dabei aber nicht darum, wie sehr der "Checker vom Neckar" zuletzt "in seiner italienischen Oper gefangen war", sondern um sein Verhalten außerhalb des Camps. Aufgebracht wütet Cecilia gegen Cosimo: "Du hast draußen wirklich dein wahres Gesicht gezeigt! (…) Wie du mit Djamilas Begleitung geredet hast, war absolut respektlos!"

Cosimo versucht zu beschwichtigen und die Anschuldigungen herunterzuspielen, aber nun bezieht auch Papis Stellung und bekräftigt Cecilias Schilderungen: "Ich liebe Menschen, die sich benehmen können. (…) Der hat Leute draußen schlecht behandelt. (…) Auch den Kameramann! Kein Respekt! Er ist ein fettes Riesen-Baby!"

Der Checker schaut kleinlaut aus der Wäsche. Er wirkt wie ein Tiger im Käfig. Schließlich springt er auf und stürmt aus dem Baumhaus: "Ich gebe euch die Sendezeit nicht". Was ist da auf einmal los? Hat Jolina mit ihren Vorwürfen im Camp doch nicht ganz Unrecht gehabt? Spielt Cosimo sich draußen als Superstar auf? Man muss ihm jedoch zugutehalten, dass er im Verlauf des Wiedersehens zurück an den Tisch kehrt und sich bei RTL entschuldigt.

Vom Pizza-Gate zum Cosi-Gate

Vom Pizza-Gate über das Bolo-Gate scheint aber nun das Cosi-Gate ausgebrochen zu sein. Jolina meint, beide hätten sich ausgesprochen, nur um kurz darauf erfahren zu müssen, dass Cosimo sie in einem Interview als "eifersüchtig" bezeichnet habe. Auch Gigi zieht das im Dschungel entstandene zarte Pflänzchen der Freundschaft zwischen ihm und Cosi plötzlich in Zweifel. Ihm sei zu Ohren gekommen, dass sein neuer, vermeintlicher Freund sich vor dem Dschungel sehr abfällig über ihn geäußert habe. Nun müsse "GG" erst einmal sehen, was an den ganzen neuen Informationen wirklich dran ist.

Es scheint jedoch, dass der 41-Jährige mehr Altlasten mit sich herumschleppt, als der Zuschauer angenommen hat. Ihn jedoch als "fettes Riesen-Baby" oder - wie von Jolina - als "falsche Schlange" zu bezeichnen, gießt nur noch mehr Öl ins Feuer und ist ebenso respektlos. Vielen Diskussionen ist Cosimo rhetorisch einfach nicht gewachsen. Deswegen erreicht man mit einem derartigen Angriff von allen Seiten genau das Gegenteil dessen, was man erreichen wollte. Und überhaupt: "Wir sind doch hier nicht bei Barbara Salesch!"

Was sonst noch geschah:

Markus Mörl, der leider viel zu früh das Camp verlassen musste, überlegt Vegetarier zu werden, Tessa und Cecilia haben sich versöhnt und Jana sagt, sie möge den echten Dschungel, wo Affen ihre Wasserkanister anknabbern, lieber als den künstlichen. Und von Verena nehmen wir mit, dass sie ihre Lache anders in Erinnerung habe. Aber vielleicht ist in ihrem Job beim Radio ja auch nur "'ne gute Stimmeinstellung". Vermissen werden "die Blond-Girls" wohl die wenigsten. Aber lästern ist ja nicht verboten und gibt vielen Formaten die gewisse Würze.

Mit etwas Glück sehen wir die neuen "IBES"-Kandidaten 2024 in schrillen, neuen Outfits. Papis habe nämlich vor, eine Dschungelcamp-Kollektion herauszubringen. Djamila, unsere Königliche Dschungel-Hoheit jedenfalls wird jetzt alle Hände voll zu tun haben, die hoffentlich vielen Angebote von Männern durchzugehen. Denkt dran, liebe Single-Herren, ohne Akku-Schrauber ist bei der Charlottenburgerin nichts zu reißen!

Was bleibt, ist ein Staffel-Cast der Millionen Trash-TV-Herzen über Wochen höherschlagen ließ. Viele Zuschauer hätten sich vom großen Wiedersehen allerdings mehr Aufklärung gewünscht: Was war da bloß los im Hotel Versace? Hat Cosimo sich wirklich überall respektlos benommen? Und was müssen wir tun, um die Freundschaft mit Gigi zu retten, damit die Pläne für ein neues Format mit den beiden Italienern nicht ins Wasser fallen? Dieses Wiedersehen muss ein Nachspiel haben!