Noch immer führt "Avatar - Aufbruch nach Pandora" die Liste der erfolgreichsten Filme aller Zeiten an. Starregisseur James Cameron plant ganze vier Fortsetzungen seines Blockbusters von 2009. Die erste soll Ende 2022 ins Kino kommen. Nun gibt es davon erste Bilder.

Schon seit geraumer Zeit befindet sich die Fortsetzung von "Avatar - Aufbruch nach Pandora" in der Mache. Nach diversen Verzögerungen soll der zweite Teil des Sci-Fi-Blockbusters aus dem Jahr 2009 von Regisseur James Cameron am 14. Dezember dieses Jahres in die Kinos kommen. Die Walt Disney Studios haben nun erste Bilder zum Film veröffentlicht, die einige Rückschlüsse auf die Handlung des Streifens zulassen könnten.

Für die Dreharbeiten tauchen die Darsteller schon auch mal ab. (Foto: 20th Century Studios)

Ein Bild zeigt die Ureinwohner des Planeten Pandora, die Na'vi, in einem beschaulichen Fischerdorf. Zudem wurden mehrere Aufnahmen veröffentlicht, die einen Blick hinter die Kulissen erlauben und in denen Szenen am oder im Wasser zu entstehen scheinen. Wird "Avatar 2" also größtenteils das Meer Pandoras ergründen?

Dass Cameron ein Faible für Unterwasserwelten hat, bewies er bereits 1989 mit seinem Science-Fiction-Film "The Abyss - Abgrund des Todes". Und auch sein Erfolgsstreifen "Titanic" aus dem Jahr 1997 lebt ein Stück weit ja von der gruseligen Faszination, die von der Urgewalt des Ozeans ausgeht.

Letzte Fortsetzung 2028

Wer nun angesichts des ersten Blicks auf die Na'vi in "Avatar 2" nicht vom Hocker gerissen wird, dem sei gesagt: Auch dabei handelt es sich laut Beschreibung lediglich um "Concept Art". Genau elf Monate haben die Trick- und Computertechniker noch Zeit, Pandora zu neuem Leben zu erwecken.

James Cameron bei der Arbeit am Set. (Foto: 20th Century Studios)

Im zweiten Teil von "Avatar" werden unter anderem wieder Sam Worthington, Zoe Saldana und Sigourney Weaver mitspielen. Außerdem sind unter anderem "Titanic"-Star Kate Winslet und Michelle Yeoh mit dabei.

Bei einer Fortsetzung wird es übrigens bei Weitem nicht bleiben. In den kommenden Jahren sollen noch drei weitere Sequels folgen. Wenn alles nach Plan läuft, wird "Avatar 5" im Jahr 2028 den Abschluss der Reihe bilden.