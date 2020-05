Keyboarder bei The Stranglers Dave Greenfield an Covid-19 gestorben

Viele Jahre ist Dave Greenfield Keyboarder bei der legendären britischen Band The Stranglers. Jetzt wird bekannt, dass der Musiker im Alter von 71 Jahren an der durch das Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 verstorben ist.

Dave Greenfield ist tot. Der langjährige Keyboarder der britischen Punkrock-Band The Stranglers ist am Sonntagabend an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Das gibt die Band auf ihrer offiziellen Homepage bekannt. Man sei "abgrundtief traurig, das vorzeitige Ableben der Keyboard-Legende Dave Greenfield am Abend des 3. Mai 2020 bekannt geben zu müssen."

Greenfield sei zuletzt wegen Herzproblemen ins Krankenhaus eingeliefert worden, heißt es weiter. Am Sonntag vor einer Woche hätten die Ärzte dann eine Covid-19-Erkrankung diagnostiziert. Der 71-Jährige hinterlässt seine Ehefrau Pam.

Greenfield war den Stranglers 1975 beigetreten und ist für einen ihrer größten Hits, "Golden Brown", mitverantwortlich. Während Sänger und Gitarrist Hugh Cornwell für den Text zuständig war, stammt die Musik zu dem Lied von Greenfield und Schlagzeuger Jet Black. Das britische Musikmagazin "NME" wählte "Golden Brown" Anfang 2014 auf Platz 488 der 500 besten Songs aller Zeiten.

Cornwell schreibt bei Twitter, dass er sehr traurig über den Tod Greenfields sei. "Sein musikalisches Können und seine sanfte Natur haben der Band einen interessanten Dreh verliehen", erklärt der Sänger. "Man sollte sich an ihn als den Mann erinnern, der der Welt die Musik von 'Golden Brown' geschenkt hat."