"Unser gemeinsamer Nenner, ich schwöre, ist immer die Kirche", sagt Hailey Bieber über sich und ihren Göttergatten Justin. Deswegen lässt sich das Ehepaar nun gemeinsam taufen - zwar nicht in einer Kirche, dafür aber in einer intimen Zeremonie am See.

Justin Bieber und seine Ehefrau Hailey sind sehr religiös. Immer wieder bekennen sich der Sänger und das Model in sozialen Medien zu Jesus oder danken dem Herrn für ihre Liebe und ihr Leben. Nach der standesamtlichen Trauung im Jahr 2018 folgte im vergangenen Herbst die kirchliche Hochzeit - nun ist das Paar noch einen Schritt weiter gegangen und hat sich gemeinsam taufen lassen.

Bei Instagram postete der 26-Jährige mehrere Fotos der Zeremonie, die offenbar an einem See anstelle einer Kirche stattfand. Was zunächst aussieht, als ob die beiden Verliebten über den Holzsteg gebeugt im Wasser planschen würden, während Justin Bieber von einem Mann eine Rückenmassage bekommt, wird erst durch die Bildunterschrift aufgeklärt: "Der Moment, in dem Hailey Bieber, meine Frau, und ich gemeinsam getauft wurden."

Auf einem weiteren Foto ist zu sehen, wie die beiden die Hand des Mannes halten, bei dem es sich offenbar um einen Pastor namens Judah Smith handelt. Die 23-Jährige blickt erst ehrfürchtig zu ihm auf, bevor sie und ihr Gatte ins Wasser abtauchen. Es sei einer der schönsten Momente seines Lebens gewesen, schreibt der Sänger weiter zu den Bildern. "Unsere Liebe und unser Vertrauen in Jesus öffentlich mit unseren Freunden und unserer Familie zu bekennen."

"Jesus ist die Antwort auf unsere Scham"

Im Anschluss folgte offenbar eine kleine Spritztour auf einem Motorboot, die ebenfalls auf Bildern festgehalten wurde. "Fühle mich gesegnet", kommentiert Bieber eine Aufnahme. In der zweiten ist er mit Pastor Smith zu sehen, den er einen "Bruder" nennt. Ausklingen ließen die frisch Getauften den Tag auf einem Golfplatz - vermutlich ebenfalls mit dem Pastor, der sich auf seinem Instagram-Account unter anderem als Golfer bezeichnet. Auf der letzten Aufnahme, die der Sänger gepostet hat, ist er von hinten zu sehen, wie er gerade einen Schlag ausführt.

Bereits vor wenigen Tagen setzte Bieber ebenfalls auf Instagram einen langen Post über Jesus ab. Dieser sei "die Antwort auf unsere Scham, Schuld, Verurteilung, Eifersucht, Bitterkeit, Unversöhnlichkeit und Selbstsucht", schrieb er dazu. "Jesus kam, um Heilung zu bringen!" Seine Hoffnung liege "auf einer Person und sein Name ist Jesus", beendete der Sänger den Eintrag.

Justin Bieber und Hailey (ehemals Baldwin) lernten sich 2009 über ihre streng gläubigen Eltern in einer Kirche kennen. 2018 trafen sie sich wieder und lernten sich lieben. Kurz darauf verlobten sie sich. Ihr Glaube sei auch, was die beiden verbinde, verriet Hailey Bieber der "Vogue" im vergangenen Jahr: "Unser gemeinsamer Nenner, ich schwöre, ist immer die Kirche." Demnach warteten sie auch mit dem Sex, bis sie Ende 2018 standesamtlich heirateten.

Der "Yummy"-Sänger fand, anders als seine Frau, erst später im Leben zu seinem Glauben. Wie vielen Künstlern stieg auch dem ehemaligen Kinderstar der Ruhm irgendwann zu Kopf - die Reise endete für ihn in Drogen und Depressionen. Ein Umdenken fand erst statt, als er "gedacht habe, ich sterbe". Sein christlicher Glaube habe ihn darin bestärkt, den Kampf mit der Sucht aufzunehmen, sagte Justin Bieber im "Vogue"-Interview.