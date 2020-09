Nett, sympathisch und immer ein Lächeln auf den Lippen. In ihrer Show wirkt Ellen DeGeneres stets, als könne sie kein Wässerchen trüben. Doch hinter den Kulissen soll es gewaltig rumoren. Nun geht die Talkmasterin in die Offensive und entschuldigt sich öffentlich.

Die seit Monaten kursierenden Vorwürfe wiegen schwer. Am Set der beliebten "The Ellen DeGeneres Show" sollen Mitarbeiter in den vergangenen Jahren immer wieder eingeschüchtert, gemobbt und drangsaliert worden sein. Die Anschuldigungen richten sich dabei nicht nur gegen diverse Führungskräfte. Auch das Aushängeschild der Show selbst, Talkmasterin Ellen DeGeneres, geriet in die Schusslinie.

Nun wurde die Sendung zum ersten Mal ausgestrahlt, seit die Vorwürfe in der Welt sind. Und die Moderatorin ließ es sich nicht nehmen, gleich zu Beginn Stellung zu beziehen. "Ich nehme das sehr ernst und möchte den Betroffenen sagen, dass es mir sehr leidtut", so die 62-Jährige. Ihr zufolge gab es eine Untersuchung, nach der "die notwendigen Änderungen" vorgenommen wurden. Drei Produzenten seien gefeuert worden.

"Ich habe erfahren, dass Dinge passiert sind, die niemals hätten passieren dürfen", erklärte die Moderatorin. "Wenn ich jemals jemanden im Stich gelassen habe, wenn ich jemals Gefühle verletzt habe, tut mir das leid." Was rund um die Show geschehe, liege in ihrer Verantwortung: "Wir haben die notwendigen Änderungen vorgenommen, und heute beginnen wir ein neues Kapitel", sagte sie den Zuschauern.

"Ich arbeite daran"

DeGeneres erklärte ihrem Publikum aber auch, sie sei genau die Person, "die Sie auf Ihrem Fernseher sehen". Damit wollte sie offenbar den negativen Darstellungen auch ihrer Person in Medienberichten und sozialen Netzwerken entgegenwirken. Sie fügte hinzu: "Ich bin so vieles. Manchmal bin ich traurig, ich werde wütend, ich bin ängstlich, frustriert, ich werde ungeduldig, und ich arbeite an all dem. Ich arbeite daran." Sie wolle, dass "jeder Einzelne" der 270 Mitarbeiter, der an ihrer Show beteiligt sei, "glücklich und stolz ist, hier zu arbeiten".

DeGeneres hatte sich bereits im Juli in einer E-Mail an die Mitarbeiter entschuldigt, in der sie Medienberichten zufolge schrieb, sie fühle sich "verpflichtet, dafür zu sorgen, dass dies nicht noch einmal passiert". Zudem gab es eine Entschuldigung bei einer Videokonferenz mit ihrem Team im August. Sie reagierte damit auf die Berichte von Mitarbeitern, hinter den Kulissen der Talkshow herrsche ein "vergiftetes" Klima der Angst.

"The Ellen DeGeneres Show" läuft seit 2003 im US-Fernsehen und ist dort eines der erfolgreichsten Formate am Nachmittag. Mittlerweile wurden mehr als 3000 Episoden der Sendung produziert. Moderatorin DeGeneres empfängt darin regelmäßig die Crème de la Crème des Showgeschäfts.