Gerade erst wird bekannt, dass Jenny Elvers und Marc Terenzi ein Paar sind, da sollen die zwei auch bereits nach einer gemeinsamen Wohnung suchen. Dabei haben sie sich erst im Januar bei Dreharbeiten gefunden. Es scheint ernst zu sein.

Jetzt soll offenbar alles ganz schnell gehen. Erst im Januar kehrten Schauspielerin Jenny Elvers und Musiker Marc Terenzi von der Aufzeichnung der neuen Sat.1-Reality-Show "Club der guten Laune" aus Thailand zurück, bei der sie sich kennen und lieben lernten. Vergangene Woche dann wurde die Beziehung öffentlich. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, sind Elvers und Terenzi jetzt sogar bereits auf der Suche nach einer gemeinsamen Bleibe.

Derzeit führen die zwei nämlich eine Fernbeziehung. Die 49-jährige Jenny Elvers lebt in Berlin, während der sechs Jahre jüngere Marc Terenzi in Lüneburg wohnt. Dazwischen liegen immerhin gut dreieinhalb Autostunden. Derzeit aber weilt der Musiker wohl in einem Hotel am Ku'damm, in dem das Paar bereits Seite an Seite gesichtet wurde. Doch eine Dauerlösung ist das sicher nicht.

"Nehmen Beziehung sehr ernst"

Wirklich überraschend wäre der Schritt des Zusammenziehens nicht, wenn man dem Glauben schenkt, was ein Insider dem Blatt kürzlich verriet. "Es ist noch sehr frisch. Jenny und Marc sind total verliebt und nehmen ihre Beziehung sehr ernst." Und das, obwohl sich der Ex-Mann von Sarah Connor eben erst von Freundin Viviane trennte.

Elvers ist dagegen schon länger allein, flirtete 2019 mit Männer-Model Simon Lorinser, doch diese Beziehung hielt nicht lange. Gerade noch war sie gemeinsam mit ihrem Ex Alex Johlig, Vater ihres 21-jährigen Sohnes Paul, in der Reality-Show "Prominent getrennt" zu sehen.

Zwar haben sich Jenny Elvers und Marc Terenzi bislang nicht öffentlich zur neuen Liebe geäußert, doch liegen der "Bild"-Zeitung Paparazzi-Fotos vor, die eine deutliche Sprache sprechen. Darauf sind sie turtelnd und küssend zu sehen.

Zudem lud Terenzi bei Instagram ein Foto hoch, zu dem er kryptisch schreibt: "Veränderung im Leben tut gut. Neues anfangen und die Komfortzone verlassen … dann kann echtes Wachstum beginnen. Das war in meinem Leben immer so. Und bisher hat es immer geklappt. (...) Du wirst überrascht sein, welche erstaunlichen Schätze und schönen Menschen diesen Weg kreuzen." Ob wohl Jenny Elvers damit gemeint sein könnte?