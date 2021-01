Seit vergangenem Jahr streiten sich Phil Collins und seine Ex-Frau vor Gericht. Die Vorwürfe werden immer kurioser, und jetzt geht die 46-Jährige sogar noch einen Schritt weiter. Sie versteigert persönliche Gegenstände des Musikers zum Schleuderpreis.

Seit Oktober vergangenen Jahres befinden sich Phil Collins und seine Ex-Frau Orianne in einem Rosenkrieg. Der Sänger warf ihr unter anderem gewaltsames Eindringen in sein 40-Millionen-Dollar-Anwesen in Miami Beach vor, nachdem er sie rausgeworfen hatte. Damit reagierte der 69-Jährige auf Oriannes heimliche Hochzeit mit einem Mann namens Thomas Bates, mit dem sie eine Weile unerlaubt auf dem Anwesen lebte. Sie hingegen behauptete zuletzt, der 69-jährige Collins wäre verwahrlost, impotent und medikamentenabhängig.

Längst werden sämtliche Angelegenheiten zwischen den beiden vor Gericht geklärt. Nun aber hat Orianne Bates den Krieg offenbar in ein Auktionshaus verlegt. Bei "Kodner Galleries" in Miami verkauft sie aktuell einige persönliche und für ihn sicher nicht unwichtige Besitztümer von Collins zum Schleuderpreis. Unter anderem bietet sie eine goldene Schallplatte von Robert Plants "The Principle of Moments" an, die Collins persönlich überreicht bekam, weil sie auf seinem Label Es Paranza erschienen war. Das Startgebot liegt bei gerade einmal 100 Dollar, ebenso wie für ein Paket mit mehreren Auszeichnungen des Musikers.

Briefmarken und Diamanten

Des Weiteren verkauft Cevey Handtaschen und Kleidung vom Luxuslabel Chanel, teure Diamantschmuckstücke, exklusive Sneaker und mehrere Rolex-Uhren. Dazu gesellen sich eine alte Briefmarkensammlung, eine geschnitzte Schädelkette und ein einzelner Zehn-Karat-Diamant. Ein Sprecher soll der US-Promiseite "Page Six" verraten haben: "Sie zieht in ein kleineres Haus und hat Kleidungs- und Schmuckstücke aussortiert, die sie nicht mehr trägt." Orianne Bates soll allein 5000 Paar Schuhe ihr Eigen nennen, die sie nicht alle brauche, so der Sprecher weiter. Zehn Prozent des Erlöses werden angeblich an die Never Give Up Foundation gespendet, die sich um notleidende Kinder kümmert.

1999 hatte Phil Collins hatte Orianne Cevey, wie sie damals noch hieß, nach fünf Jahren Beziehung geheiratet. Das Paar bekam zwei Kinder, trennte sich 2006 und ist bereits seit 2008 geschieden. Sieben Jahre später aber kam es zu einem überraschenden Liebes-Comeback, ehe die Beziehung im Spätherbst 2020 ihr endgültiges Ende fand. Seitdem will Orianne Bates die Scheidungsübereinkunft von 2008 neu verhandeln. Damals hatte Collins ihr 25 Millionen Pfund gezahlt, die sie inzwischen aber ausgegeben haben soll.