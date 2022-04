Der ehemalige US-Kinderstar Amanda Bynes steht schon lange nicht mehr wegen skurriler Auftritte unter Drogeneinfluss in den Schlagzeilen. Nachdem sich die Schauspielerin vor wenigen Monaten aus ihrer Vormundschaft befreit hat, droht ihr nun aber Ärger mit ihrem Verlobten.

Alkohol, Drogen und Aufenthalte in psychiatrischen Einrichtungen - in den Nullerjahren hat Amanda Bynes eine Menge durchgemacht. Die ehemalige Kinderdarstellerin schaffte es jedoch, sich aus dem Rampenlicht zurückzuziehen und unter der Vormundschaft ihrer Mutter wieder die Kurve zu kriegen. Seit einem Monat ist sie nun wieder "frei". Sorgen macht sich die Familie trotzdem noch um die 36-Jährige. Der Grund: ihr Verlobter Paul Michael.

Viele Verwandte und Freunde sind laut dem US-Promiportal "TMZ" der Meinung, dass sich Bynes in einer potenziell gefährlichen Beziehung befinde, in der es zu Gewalt kommen könnte. Vor allem seine Unfähigkeit, sein Temperament zu kontrollieren, bereite ihnen Sorge. Laut namentlich nicht genannten Quellen hätte Amandas Umfeld Michaels Wutausbrüche aus erster Hand miterlebt. Erst vor wenigen Wochen habe er bei einem Streit angeblich das Haus seiner Mutter zerstört.

Am vergangenen Mittwoch hatte sich auch Bynes mit ihrem Verlobten gestritten. Die Schauspielerin rief die Polizei an, als der Streit zu eskalieren drohte. Mehrere US-Medien berichteten über den Vorfall. Die Beamten hätten jedoch niemanden festgenommen. Wenig später meldete sich die 36-Jährige selbst via Social Media zu Wort. Sie warf ihrem Verlobten vor, "Mutter-Sohn-Pornos" zu schauen und dabei "Crack" zu rauchen. Später löschte sie die Posts wieder.

"Herzlichen Glückwunsch, Frau Bynes"

Noch am gleichen Tag wurden Paparazzi-Bilder des Paares veröffentlicht, die das Paar bei einem Spaziergang zeigten. Man kann davon ausgehen, dass sie sich da wieder vertragen hatten. Bynes' Familie ist laut "TMZ" dennoch der Überzeugung, dass die Achterbahnbeziehung enden müsse.

Die Schauspielerin, etwa bekannt aus "Was Mädchen wollen", "Hairspray" oder "Einfach zu haben", war in ihren 20ern zusehends durch ungewöhnliches Verhalten aufgefallen. Zunächst verursachte sie unter Alkoholeinfluss mehrere Unfälle, ehe ihr der Führerschein entzogen wurde. Später wurde sie auch wegen Drogenkonsums festgenommen. 2013 legte sie in der Einfahrt einer Nachbarin ein Feuer und ließ sich ein Herz auf die Wange tätowieren. Daraufhin kam sie in eine psychiatrische Klinik, ihre Mutter übernahm die Vormundschaft. Im vergangenen März wurde das Konservatorium offiziell beendet.

Richter Roger Lund stellte fest, dass Bynes, die unter einer bipolaren Störung leidet, alles getan habe, was das Gericht verlangt habe - und das über einen langen Zeitraum. Die Vormundschaft sei daher "nicht mehr erforderlich", erkannte der Richter an. Anschließend gratulierte er Bynes: "Herzlichen Glückwunsch, Frau Bynes, und fantastischer Job von allen!"