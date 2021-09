In den 1970er-Jahren gehört Richard H. Kirk zu den Gründungsmitgliedern der Industrial-Band Cabaret Voltaire, die 23 Alben veröffentlicht und viele nachfolgende Musiker beeinflusst. Nun ist der Brite im Alter von 65 Jahren gestorben, wie sein Label bekannt gibt.

Trauer um den Industrial-Musiker Richard H. Kirk. Der Brite, der unter anderem Gründungsmitglied der Band Cabaret Voltaire war, ist am 21. September im Alter von 65 Jahren verstorben. Das hat das Musiklabel Mute Records via Twitter bestätigt. Die Todesursache ist bislang nicht bekannt.

"Richard war ein überragendes, kreatives Genie, das während seines ganzen Lebens und seiner musikalischen Karriere einen einzigartigen und motivierten Weg eingeschlagen hat. Wir werden ihn sehr vermissen", heißt es vonseiten des Labels. Dazu wurde ein altes Schwarz-Weiß-Foto von Kirk geteilt, auf dem er eine Vokuhila, eine Sonnenbrille und ein ärmelloses Streifenshirt trägt.

Einfluss auf Depeche Mode und Bauhaus

Richard H. Kirk, Stephen Mallinder und Chris Watson gründeten Cabaret Voltaire im Jahr 1973. Am Anfang arbeiteten sie mit Geräuschen und Loops, später kamen elektronische Beats sowie Gesang hinzu. 1978 unterschrieb die Band einen Vertrag beim wichtigen Independent-Label Rough Trade Records, bei dem das erste Album "Mix-up" erschien. Dem folgten später Longplayer bei Major-Labels wie Virgin und EMI. Mit ihrer Mischung aus Punkrock, Industrial, Techno und House trafen sie damals den Nerv der Zeit und beeinflussten später namhafte Bands wie Depeche Mode, New Order, Skinny Puppy und Bauhaus.

Watson verließ die Band 1981 und Cabaret Voltaire veränderten anschließend ihren Sound in Richtung Synthiepop. Bis heute liegen stolze 23 Studioalben vor, davon erschienen 11 in den 1980er- und7 in den 1990er-Jahren. 1994 dann löste sich die Band auf. Im Namen von Cabaret Voltaire veröffentlichte Kirk im vergangenen Jahr ihr letztes Album namens "Shadow of Fear".

Der Musiker machte anschließend als Solokünstler weiter. Auf Kirks Konto gehen an die 40 Soloalben. Seine Debütplatte "Disposable Half-Truths" erschien 1980. Gemeinsam mit Peter Hope veröffentlichte er 2018 sein letztes Album "Black&White Medicine".