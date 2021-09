Fast sieben Jahre sind vergangen, seit die letzte Ausgabe von "Wetten, dass..?" über den Bildschirm flimmerte. Nun kehrt der ZDF-Show-Dino noch einmal ins Fernsehen zurück - mit dem Moderationsduo Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker. Im November ist es so weit.

Das Lagerfeuer wird noch einmal angezündet. Das ZDF bestätigte nun, dass eine schon länger geplante Sonderausgabe von "Wetten, dass..?" am 6. November um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird. Die Sendung gehe in Nürnberg über die Bühne - und das natürlich live.

Dass Moderator Thomas Gottschalk wieder durch seine frühere Kultshow führen wird, war schon seit März 2019 bekannt. Nun bestätigte der Sender zudem, dass auch die frühere Co-Moderatorin Michelle Hunziker wieder mit von der Partie sein wird.

40 Jahre nach der ersten Ausgabe erwarte die Zuschauerinnen und Zuschauer "ein 'Wetten, dass..?', wie wir es uns alle vorstellen. Kein Blick zurück, sondern eine große Familienshow mit allem, was diese Sendung immer stark gemacht hat", verspricht ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann. Außerdem erklärt er: "Wir haben tolle Wetten, selbstverständlich auch eine spektakuläre Außenwette, nationale und internationale Musikacts und eine Couch voll mit großen Stars."

"Eine fränkische Karriere"

Der gebürtige Bamberger Thomas Gottschalk werde mit der Sendung nicht nur "in sein altes Wohnzimmer zurückzukommen", so Heidemann, sondern auch fast an seinen Geburtsort. "Eine fränkische Karriere: erster Atemzug in Bamberg, jetzt der Höhepunkt mit 'Wetten, dass..?' in Nürnberg. Die ganze Welt der Show in 60 Kilometern", fasst Gottschalk es selbst zusammen.

Am 14. Februar 1981 ging die Samstagabendshow "Wetten, dass..? zum ersten Mal auf Sendung. Im September 1987 übernahm Gottschalk vom Show-Erfinder Frank Elstner das Format und moderierte es mit Unterbrechung bis 2011, ehe Markus Lanz es 2014 zu Grabe tragen durfte. Die Ausstrahlung der Sondersendung war bereits für November 2020 geplant, wurde aber aufgrund der Corona-Pandemie verschoben.