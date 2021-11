Sie sei "unaufgeregt" und "cool", schwärmt H.P. Baxxter 2016 von seiner damals noch neuen Freundin Lysann Geller. Doch die Schmetterlinge in seinem Bauch fliegen nicht mehr. Die Beziehung des 57-jährigen Scooter-Sängers und der 29-Jährigen ist beendet.

Scooter-Frontmann H.P. Baxxter und seine Freundin Lysann Geller gehen nach fünf gemeinsamen Jahren wieder getrennte Wege. Sie hätten sich "bereits im Juli freundschaftlich getrennt", sagte der Musiker im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung.

Einen handfesten Trennungsgrund nennt der 57-Jährige nicht. Vielmehr sei es "ein schleichender Prozess" gewesen. "Manchmal passen Dinge nicht so zusammen, und plötzlich ist man entfremdet", so Baxxter. Er fügt hinzu: "Bei uns wurde aus Liebe Freundschaft. In vielen Beziehungen ist das ja anders."

Sie seien aber noch regelmäßig in Kontakt, versichert der Sänger. Dies belegen auch Fotos, die sie noch Ende September zusammen bei einer Oldtimer-Rallye in Hamburg zeigten.

"Es geht ihr gut"

Während er derzeit an neuer Musik arbeite, sei seine Ex-Partnerin momentan in New York, plaudert Baxxter weiter aus. "Sie musste einfach mal raus, ist mit einer Freundin dort. Es geht ihr gut", erklärt der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Hans Peter Geerdes heißt.

Die Beziehung von Baxxter und Geller machte 2016 auch deshalb Schlagzeilen, weil die heute 29-Jährige rund 26 Jahre jünger als der Scooter-Frontmann ist. Der Altersunterschied sei für die beiden jedoch kein Problem, versicherte der Sänger damals: "Als Rock'n'Roller wird nur der Körper älter, nicht der Kopf." Von Geller schwärmte er zugleich: "Lysann ist unaufgeregt, cool. Und wir lieben beide Musik."

Ohnehin schien die damalige Architektur-Studentin aus Berlin gut in sein Beuteschema zu passen. Nur wenig zuvor hatte sich Baxxter von einer Russin namens Liza getrennt - und die war sogar gerade erst 18 Jahre jung. Baxxter war bereits zweimal verheiratet. Seine letzte Ehe ging 2011 in die Brüche.