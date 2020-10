Ein latentes Macho-Image hat Heiner Lauterbach stets umweht. Doch inzwischen muss er damit leben, von manch einem Opi genannt zu werden. In Zukunft wird das sogar noch häufiger der Fall sein, denn Lauterbach freut sich nun bereits auf seinen zweiten Enkel.

Ihm mag der Ruf des Ober-Machos vorauseilen, doch beim Wickeln kennt sich Heiner Lauterbach längst aus. "Nachts aufstehen, Windeln wechseln, Fläschchen geben, kein Problem", verriet er bereits 2007 in einem Interview, als mit Sohn Vito sein bis dato jüngstes Kind zur Welt kam. Nun hat er womöglich bald wieder Gelegenheit, entsprechend in Aktion zu treten - allerdings in seiner Funktion als Großvater.

Ja, Heiner Lauterbach darf sich mit seinen 67 Jahren nun bereits auf seinen zweiten Enkel freuen. Das verriet er in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung. Und welche Eltern freuen sich nicht darüber, wenn sie ihren Nachwuchs zwischendurch mal bei den Großeltern parken können?

Die Eltern, das sind Lauterbachs älterer Sohn Oscar und dessen Frau Selina. Die beiden 32-Jährigen waren es auch, die Heiner Lauterbach zum ersten Mal zum Großvater gemacht hatten. Schon vor einem Jahr bekamen sie Sohn Julius.

"Ach mein Gott"

Heiner Lauterbach ist die große Freude über den zweiten Enkel im "Bild"-Interview anzumerken. Da stört es ihn auch nicht, dass er inzwischen häufiger "Opi" betitelt wird. "Ich habe mir angewöhnt, mir über Dinge, die nicht zu verändern sind, keine Gedanken zu machen. Wie das Älterwerden oder dass Kinder erwachsen werden", sagt Lauterbach. Aber natürlich werde auch er gelegentlich wehmütig und denke: "Ach mein Gott, das war schön, als sie noch klein waren!"

Zugleich schöpft der Schauspieler jedoch auch Kraft und Trost aus dem Lauf der Dinge. "Du spürst plötzlich, dass das Leben unendlich ist. Auch wenn ich gehe, bin ich noch irgendwo da", erklärt er.

Heiner Lauterbachs Sohn Oscar stammt aus der Ehe des Filmstars mit Kollegin Katja Flint, die von 1985 bis 2001 währte. Die Beziehung zerbrach jedoch schon viele Jahre vor der offiziellen Scheidung, sodass Lauterbach Ende der 90er-Jahre eine mehrjährige Liaison mit Jenny Elvers einging. 2001 heiratete er schließlich Viktoria Skaf, mit der er neben Sohn Vito auch noch Tochter Maya bekam.