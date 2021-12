Im nächsten Jahr ist es soweit: Helene Fischer und ihr Verlobter Thomas Seitel werden Eltern. Von ihrer Schwangerschaft weiß die Öffentlichkeit schon seit Oktober - nun steht auch das Geschlecht des Babys fest: Die Schlagersängerin wird Mutter einer Tochter.

Ein letztes Mal feiern Helene Fischer und ihr Verlobter Thomas Seitel Weihnachten zu zweit - schon bald sind sie zu dritt. Anfang Oktober wurde die Schwangerschaft der Schlagersängerin öffentlich. Seitdem rätseln Fans über das Geschlecht des Babys. Nun berichtet die "Bild": Es wird ein Mädchen. Das habe die Zeitung aus dem Umkreis des Paares erfahren.

In einer TV-Doku zeigte sich die 37-Jährige kürzlich rundum zufrieden. "Ich bin sehr glücklich gerade. Besser kann es nicht laufen", sagte sie. Wie die Zeitung weiter berichtet, sei bereits alles für die Ankunft des kleinen Mädchens vorbereitet. So sei das Kinderzimmer längst fertig und die Babysachen gekauft. Die ganze Familie freue sich "riesig auf die Kleine".

Bevor ihre Tochter zur Welt kommt, verbringt die Sängerin ein paar besinnliche Tage mit ihrem Verlobten, ihren Eltern und der Familie ihrer älteren Schwester in einer Villa am Ammersee, heißt es in der "Bild".

Die Schwangerschaft war im Herbst ohne die Zustimmung der Sängerin ausgeplaudert worden. Fischer dementierte die Nachricht allerdings nicht, sondern kommentierte nur: "Nun ja, jetzt ist's raus." Ihren ersten Auftritt mit Babybauch hatte sie anschließend in der Jubiläumsshow von "Wetten, dass...?".