Bombast-Auftritt in München Helene Fischer gibt 2022 genau ein Konzert

Bei ihrem Konzert in München werden sicher nicht nur ein paar Wunderkerzen abgefackelt: Helene Fischer.

Hardcore-Fans von Helene Fischer müssen sich den Donnerstag rot markieren. Denn dann startet der Vorverkauf zur einzigen Deutschland-Show der Schlager-Queen 2022. Die Tickets dürften binnen weniger Minuten weg sein, selbst wenn es "das bisher größte Open-Air-Konzert ihrer Karriere" sein wird.

Es gibt ein Licht am Ende des hoffentlich nicht mehr allzu langen Corona-Tunnels: Helene Fischer hat ein Konzert im Sommer kommenden Jahres angekündigt. Und Fischer wäre nicht Fischer, hätte sie damit nicht mal wieder einen neuen Superlativ im Visier. So soll ihr am 20. August 2022 vorgesehener Auftritt auf dem Freiluftgelände der Messe München "das bisher größte Open-Air-Konzert ihrer Karriere" werden, wie die Plattenfirma Universal bekannt gab.

Soweit die gute Nachricht. Die schlechte: Das Konzert in München soll zugleich die einzige Deutschland-Show Fischers im kommenden Jahr sein. Wer ein Ticket dafür ergattern möchte, dürfte also eine gehörige Portion Glück benötigen. Vor allem, sollte er oder sie schnell sein. Der Vorverkauf startet am Donnerstag um 10 Uhr auf dem Ticket-Portal von Eventim.

Allen, die eine Eintrittskarte ergattern können, verspricht Fischer schon mal, sie könnten sich "auf einen ganz besonderen Abend" freuen. "Auf uns wartet eine spektakuläre Show mit ganz neuen Dimensionen", erläutert sie.

"Ich kann es kaum erwarten"

Auf Fischers Facebook-Seite ist zudem von einer "bombastischen" und "gigantischen Show der Extraklasse" die Rede. Die Sängerin werde "auf einer imposanten, 150 Meter breiten und eigens für dieses Konzert designten Bühne" zu erleben sein. Unterstützt werde sie dabei von ihrer Band und Tanz-Crew. Zu erwarten sei "eine spektakuläre Show voller musikalischer und visueller Höhepunkte". Dazu ließen zusätzliche Laufstege "die Grenzen zwischen Bühne und Publikum verschwimmen" und brächten Fischer so ihren Fans besonders nah.

"Ich kann es kaum erwarten, live auf der Bühne zu stehen und mit meinem Publikum das Leben zu feiern. Die Emotionen und die Energie eines solchen Abends sind durch nichts zu ersetzen", ist Fischer bereits voller Vorfreude.

Erst einmal können sie und ihre Fans sich aber noch auf neue Musik der Schlagerkönigin freuen. Für den 15. Oktober hat Fischer die Veröffentlichung ihres neuen Albums "Rausch" angekündigt. Bereits Anfang August erschien ihre Single "Vamos a Marte" im Duett mit "Despacito"-Sänger Luis Fonsi.