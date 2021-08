Mit dem Song "Vamos a Marte" im Duett mit "Despacito"-Star Luis Fonsi hat Helene Fischer nach langer Zeit mal wieder ein Lebenszeichen von sich gesendet. Doch das soll es noch nicht gewesen sein. Auch ein neues Album ist auf dem Weg. Ihm fehlt wohl nur noch der Feinschliff.

Ist Helene Fischer mit "Vamos a Marte" an der Seite von Luis Fonsi das Comeback geglückt? Darüber gibt es unterschiedliche Meinungen. Schließlich schaffte es der Song in der ersten Woche nach Veröffentlichung "nur" auf Platz zwei der Charts. Inzwischen muss er sich dort sogar mit dem zehnten Rang begnügen.

Aber hey, erstens ist das Lied damit sogar erfolgreicher als 2014 "Atemlos durch die Nacht", das seinerzeit lediglich Position drei der Hitparade belegte. Und zweitens ist die Schlager-Königin ein klassischer Album-Star. Ihre letzten drei Alben wanderten samt und sonders nicht nur schnurstracks auf Platz eins, sie hielten sich auch alle jahrelang in den Charts. Das Album "Farbenspiel" etwa, auf dem auch "Atemlos durch die Nacht" zu finden ist, tummelte sich allein knapp fünf Jahre in den deutschen Top 100.

An Mischpult und Mikro

So dürften die Fischer-Fans nun auch sehnsüchtig einem neuen Longplayer ihres Idols entgegenfiebern. Und das Warten dürfte bald vorbei sein. Die Katze, dass das Album noch in diesem Jahr erscheinen soll, ist bereits aus dem Sack. Nun offenbart Fischer mit einem neuen Instagram-Post, dass es wohl nur noch am allerletzten Feinschliff für das Werk mangelt.

"Final Countdown! Einen lieben Gruß an euch aus dem Studio!", schreibt die 37-Jährige zu zwei Schwarz-Weiß-Bildern, die sie bei der Arbeit zeigen. Auf einem Foto ist Fischer hinter einem Mischpult zu sehen. Das andere zeigt sie beim Einsingen vor einem Mikrofon.

"Wirklich was Schönes"

In eben jenem Studio sei auch "Vamos a Marte" entstanden, verrät die Sängerin in ihrem Post. "In den letzten Wochen war ich hier so in meinem Tunnel und arbeite jetzt täglich an der Fertigstellung meines Albums", fährt sie fort und verspricht: "Ihr dürft euch wirklich auf was Schönes freuen!"

Nach ihrer Schaffenspause 2019, die durch die Corona-Krise unfreiwillig verlängert wurde, ist Fischer froh, endlich wieder ihrer Passion nachgehen zu können: "Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr es mich erfüllt hat, dass Musik wieder so im Fokus stand und ich mir hier die Seele aus dem Leib singen konnte. Es hat so unfassbar gut getan", erklärt sie erleichtert. Und auch ihren Fans dürfte ein Stein vom Herzen fallen, dass sie ihre Helene endlich wieder zurückhaben.