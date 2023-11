"Atemlos durch die Nacht" ist und bleibt Helene Fischers größter Hit. Braucht es von ihm tatsächlich eine neue Version? Mit Rap-Einlage? Und mit Shirin David als Duett-Partnerin? Die Fans der Schlager-Königin sind da zumindest gespaltener Meinung.

Es wurde bereits als ein Highlight von Thomas Gottschalks letzter "Wetten, dass..?"-Ausgabe am Samstag angekündigt: Helene Fischer wird mit Shirin David zum Duett antreten. Gemeinsam werden die beiden den Hit aller Hits der Schlager-Queen zum Besten geben: "Atemlos durch die Nacht".

Es wird jedoch nicht die Originalversion des 2013 erstmals veröffentlichten Songs sein. Vielmehr haben die beiden Sängerinnen nun auf Instagram zum zehnjährigen Jubiläum des Liedes eine Neuauflage angekündigt, die am Donnerstag in voller Länge erscheinen wird. Einen Vorgeschmack darauf präsentiert das Duo in einem Video.

In dem Clip schwärmt die 28-jährige David von ihrer elf Jahre älteren Kollegin. Fischer sei "so eine Riesen-Inspiration" für sie, erklärt die als Influencerin mit Schmink-Tipps bekannt gewordene David. Sie fühle sich geehrt, ein Teil der Neuauflage sein zu dürfen, in der sie nun einen längeren Rap-Part übernommen hat. "Das ist ein Riesen-Traum. Jede Künstlerin in Deutschland träumt davon, mit dir zu arbeiten", sagt David in Richtung Fischer.

"Ich feiere das total"

Die 39-Jährige weiß sich für die Lobeshymnen zu bedanken. "Ich finde sie als Mensch wahnsinnig toll. Ich mag sie als Künstlerin", so Fischer über David. Für sie sei die Kollegin die erste und einzige Wahl für das Projekt gewesen. "Sie ist eine Vorreiterin im Deutsch-Rap", findet Fischer und erklärt, durch das Duett erhalte "Atemlos durch die Nacht" eine völlig neue Bedeutung. "Ich feiere das total."

Die Fans der Schlager-Königin sehen das jedoch bei Weitem nicht alle so. Wenngleich in der Kommentarspalte zu dem Post viele mit Anmerkungen wie "Einfach der Hammer" oder "Beste Kombi aller Zeiten" jubeln, mischen sich auch viele kritische Stimmen darunter. "Bitte nicht mit dieser Shirin, die hat keinen Stil", heißt es etwa. Oder: "Warum lässt du dich auf so ein Niveau runter?" Und: "Ich hab' selten so einen Mist gehört, die David kann nicht singen."

Ob "Atemlos durch die Nacht" im neuen Gewand ankommt, wird sich nicht nur vor einem Live-Publikum bei "Wetten, dass..?" am Samstag zeigen. Gespannt sein darf man auch, ob das Duett, wie manche mutmaßen, tatsächlich Platz eins der deutschen Single-Charts erobern wird. Das schaffte die Originalversion nämlich nie.