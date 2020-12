Vor wenigen Tagen wird Alexis Sharkey bei einem Streit mit einem Unbekannten beobachtet. Kurz darauf fehlt von der US-Influencerin jede Spur. Nun herrscht traurige Gewissheit: Die frisch verheiratete junge Frau ist tot. Ihre Leiche wurde nackt an einem Straßenrand gefunden.

Mit ihren knapp 21.000 Instagram-Followern teilte Alexis Sharkey fast alles aus ihrem Leben: sie nahm sie mit zu Verabredungen, auf Reisen, zum Shoppen und teilte ihre Fashion- und Beautytipps. Doch nun müssen Fans Abschied von der US-Influencerin nehmen. Sharkey wurde offenbar Opfer eines Verbreches. Ihre Leiche wurde am nackt an einem Straßenrand in Houston im US-Bundesstaat Texas gefunden.

US-Medienberichten zufolge bestätigte Sharkeys Mutter, dass ihre Tochter zuletzt am vergangenen Freitag gesehen wurde. Sie war zunächst nicht bei einer Verabredung mit Freundinnen aufgetaucht, später wurde die 26-Jährige dann bei einem Streit mit einem unbekannten Mann gesichtet. Am Samstag meldeten ihre Verwandten sie als vermisst. Sie waren misstrauisch geworden, weil die Influencerin keinen Post mehr in den sozialen Medien abgesetzt hatte. Ihre Leiche wurde am vergangenen Sonntag an einem Straßenrand entdeckt.

"Mit tief gebrochenen Herzen möchten Mike und ich euch alle wissen lassen, dass Lexis Leiche gefunden wurde", schrieb Sharkeys Mutter, Stacey Robinault, kurz darauf zu zwei Bildern der Verstorbenen bei Facebook. "Wir können noch nicht anfangen, euch allen für eure Liebe und eure freundlichen Worte zu danken, die ihre unserer Familie gegeben habt." Sie bräuchten nun Zeit, um diesen unglaublichen Verlust für ihre Familie zu verkraften. "Wir werden dich vermissen, Liebes", fügte sie hinzu.

"Bin überzeugt, dass sie ermordet wurde"

An den Überresten der Influencerin sollen keine sichtbaren Verletzungen erkennbar gewesen sein. Die Polizei vermutet laut "The Sun", dass sie an der Stelle starb, an der sie auch gefunden wurde. Eine Autopsie sei angeordnet worden, die Ermittlungen laufen. Ihre Mutter ist sich sicher, dass ihre Tochter das Opfer eines Verbrechens wurde.

"Ich bin davon überzeugt, dass sie ermordet wurde. Von allem, was ich in Erfahrung bringen konnte und meinem Bauchgefühl als Mutter, gehe ich davon aus", sagte Robinault dem US-Sender ABC13. Sie verstehe nicht, wie man so etwas machen könne. "Ich meine, sie einfach nackt auf die Straße zu werfen, wie einen Müllsack. Niemand kommt mit so etwas durch, niemand." Sie wolle nun den Mörder ihrer Tochter finden, um ihren Frieden zu finden.

Alexis Sharkey war seit Dezember 2019 verheiratet. Ihr Ehemann Tom, mit dem sie kurz darauf nach Houston zog, hat sich auf Instagram von ihr verabschiedet. Zu einem Bild, auf dem sie in ihrem Hochzeitskleid zu sehen ist, schrieb er, sie sei "die erstaunlichste Frau". Er habe "noch nie solch eine Schönheit gesehen oder gefühlt! Du bist meine Welt!" Alexis habe seinem Leben einen Sinn gegeben. Sein Instagram-Profil ist mittlerweile nicht mehr öffentlich sichtbar.