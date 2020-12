Seit 15 Jahren moderiert Inka Bause das Erfolgsformat "Bauer sucht Frau" auf RTL. Doch schon bald werden die Zuschauer Abschied von der Schlagersängerin nehmen müssen. Denn wie die 52-Jährige nun verrät, denkt sie eigentlich schon seit mehr als einem Jahrzehnt an ihr Karriereende.

Inka Bause ist bei RTL nicht mehr wegzudenken. Seit 2005 moderiert die Schlagersängerin verschiedenste Formate der Sendergruppe, darunter "Unser neues Zuhause", "Das Familien-Duell" - und selbstverständlich die Erfolgsshow "Bauer sucht Frau". Umso mehr überrascht sie nun mit ihrer Ankündigung, die Show nicht mehr lange begleiten zu wollen. Denn wie es scheint, denkt Bause schon äußerst lange an ihr Karriereende.

Sie habe nie geplant, nach 15 Jahren noch immer "Bauer sucht Frau" zu moderieren, verriet Bause im Podcast "Barbaradio" von Barbara Schöneberger. Ursprünglich habe sie schon im Alter von 40 Jahren überlegt, den Job aufzugeben. Als dies nicht hingehauen habe, habe sie das Aus für ihr 50. Lebensjahr geplant. Offensichtlich ist auch daraus nichts geworden: "Jetzt bin ich 52. Da habe ich mir gesagt: Mit 55 musst du echt aufhören."

Die Kuppelshow "Bauer sucht Frau" liegt ihr offenbar sehr am Herzen. "In dem Format kann man als Frau auch ein bisschen älter werden", findet die Leipzigerin. "Das ist nicht ganz so schlimm. Das würde ich gerne noch ein paar Jahre machen." Um dann in drei Jahren aber wirklich den Absprung zu schaffen, will die Moderatorin vorsorgen: In ihrem Handy-Kalender stehe dann für jeden Tag im Jahr 2025 Folgendes: "Aufhören, aufhören, aufhören!"

"Kümmere dich doch mal um dein Kind"

Auch über Jobalternativen habe sie bereits nachgedacht. Sie würde gerne ein Franchise der Berliner Feinkostkette "Butter Lindner" gründen. Es sei ein "Traum" von ihr, als Verkäuferin zu arbeiten. Sie wolle irgendwann hinterm Tresen stehen und Einkäufer fragen: "Darf's 'n bisschen mehr sein?" Ganz ernst ist das aber wohl nicht gemeint - dieser Plan sei "geisteskrank", schob sie eilig hinterher.

Was die Presse zu ihren Plänen sagt, könnte der 52-Jährigen nicht egaler sein. "Ich lese das alles nicht. Ich google mich nicht", erzählte sie Schöneberger weiter. Das tue sie nicht mehr, seit sie einst nach ihrer Trennung beim Einkaufen in einer Zeitung einen an sie gerichteten Leserbrief gelesen habe: "Da hatte eine ältere Dame geschrieben: 'Inka, kümmere dich doch endlich nicht um deine Karriere, kümmere dich doch mal um dein Kind.'" Die Moderatorin habe daraufhin "heulend im Supermarkt gestanden". Das sei ihr sehr nahe gegangen, "das ist meine Achillesferse".

Inka Bause wurde 1984 in der DDR als Schlagersängerin bekannt. Von 1996 bis 2005 war sie mit dem bereits verstorbenen Komponisten Hendrik Bruch verheiratet. Mit ihm hat sie eine gemeinsame Tochter, die 24-jährige Annelie. Ihre letzte Beziehung ist viele Jahre her. Bis 2011 war sie mit dem Linke-Politiker Stefan Gebhard liiert.