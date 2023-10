Rosenkrieg im Hause Pocher. Seitdem steht das Netz kopf und spaltet sich in zwei Lager: Team Oli oder Team Amira? Viele Kommentatoren spielen Richter und Henker, gleichzeitig. So wird dem Motivationscoach Biyon Kattilathu unter anderem der Tod gewünscht. Hass und Hetze sind keine Meinung.

Liebe Leser, steht bei Ihnen demnächst eine Trennung oder Scheidung ins Haus? Dann rate ich Ihnen, löschen Sie zuvor Ihre Social-Media-Kanäle, sofern Sie über solche verfügen! Nicht, dass Sie Gefahr laufen, Ihre schmutzige Scheidungswäsche öffentlich waschen zu wollen, denn ein gebrochenes Herz lässt den Verstand aussetzen und verführt zu Taten, die unschöne Konsequenzen nach sich ziehen könnten.

Fast ein Dreivierteljahr hat die Trennung von Iris und Peter Klein den Boulevard auf Trab gehalten. Und es sieht nun ganz danach aus, dass auch die aktuelle Trennung eines prominenten Paares medial ganz groß begleitet wird. Sie wissen nicht, von welchem Paar die Rede ist? Glückwunsch, dann haben Sie vermutlich keinen Instagram-Account und sind auch kein regelmäßiger Konsument der "Bild"-Zeitung.

Im Spätsommer 2023 gaben Oliver und Amira Pocher ihre Trennung bekannt. Ihre siebenjährige Beziehung, in der sie vier Jahre verheiratet waren und aus der zwei Kinder hervorgingen, wurde für gescheitert erklärt. Die Hoffnung war groß, dass es wenigstens dieses Promi-Pärchen schaffen würde, die Trennung ohne einen Rosenkrieg über die Bühne zu bekommen. Sogar ihren gemeinsamen Podcast "Die Pochers!" führten die beiden zunächst weiter.

Doch jetzt ist alles aus und vorbei! Sowohl die Hoffnung, wieder zueinanderzufinden, als auch der gemeinsame Podcast, wie die Öffentlichkeit am Dienstag persönlich von Oliver Pocher via Instagram erfuhr: "Aufgrund der mir erlangten Erkenntnisse der letzten Tage und den dadurch entstandenen Vertrauensverlust ist eine weitere Zusammenarbeit mit Amira unmöglich. Damit endet unser Podcast mit einer bereits voraufgezeichneten Folge (...). Für diese zwei Sätze brauchte ich keinen gemeinsamen Anwalt und habe ihn eigenständig verfasst."

Team Oli oder Team Amira?

Sie raufen sich jetzt die Haare und fragen sich, was passiert sein muss, dass der Comedian dieses Statement verfasste? Auslöser war ein Artikel der "Bild"-Zeitung mit der Überschrift: "Amiras Trennung von Oliver Pocher. Der wahre Grund für das Ehe-Aus." Es heißt, "Bild" habe exklusiv erfahren, dass Amiras Herz für einen anderen Mann "pochert" und die 31-Jährige bereits wieder auf Wolke sieben schweben soll, während Oli der gescheiterten Ehe hinterhertrauern würde.

Seitdem steht das Netz kopf und spaltet sich in zwei Lager: Team Oli oder Team Amira? Dabei hat der angeblich gehörnte Ehemann in puncto Solidaritätsbekundungen die Nase weit vorn. Die User hätten es ja "schon immer" gewusst: Amira habe Oli nur geheiratet, um reich und berühmt zu werden. Berechnend sei sie und jetzt, wo sie selbst als Moderatorin im Fernsehen arbeite und eine erfolgreiche Influencerin mit über 900.000 Followern sei, brauche sie ihren Mann nicht mehr, sondern ersetze ihn einfach durch einen anderen.

Dieser vermeintlich andere sieht auch noch gut aus, ist ein erfolgreicher Motivationscoach und Bestseller-Autor namens Biyon Kattilathu. Über den 39-jährigen Live-Künstler und Keynote-Speaker war medial bislang nichts Negatives zu lesen. Auch über sein Privatleben war der breiten Öffentlichkeit nichts bekannt. Doch das ist seit dieser Woche vorbei!

In seinen Instagram-Storys kann man dieser Tage Kommentare aufgebrachter Leute lesen: "Sterben" solle er, am besten "aus der Öffentlichkeit" verschwinden. Der "Glücks-Guru", wie die "Bild"-Zeitung Kattilathu nennt, wird buchstäblich wie die Sau durchs Instagram-Dorf getrieben. Vielen seiner Fans war beispielsweise nicht bekannt, dass er verheiratet und Vater eines Sohnes ist. In Kommentaren wird nun sogar behauptet, der Motivator mit indischen Wurzeln habe derlei Informationen absichtlich verheimlicht, um weibliche Fans nicht zu enttäuschen. Als sei man verpflichtet, sein Privatleben mit der Öffentlichkeit zu teilen. Wie paradox.

"Durch Amira kriegt man Hass auf Frauen"

Dass Kattilathu seine Familie zum Schutz aus eben jener Öffentlichkeit fernhält - daran wird nicht gedacht. Mittlerweile wurde auch veröffentlicht, wer die Frau des Coaches ist. Da hat es dann auch nichts genützt, über eine Kanzlei ein presserechtliches Informationsschreiben herauszugeben, in dem es hieß, dass die Berichterstattung der "Bild" falsch sei.

Dass Kattilathu und Amira Pocher dieselbe Kanzlei mit der Vertretung ihrer Interessen beauftragt haben, scheint für viele Leute gar ein Indiz dafür zu sein, dass an der Behauptung, die beiden seien heimlich ein Liebespaar, was dran sein muss. Und wenn der Oli dann auch noch etwas von Erkenntnissen und Vertrauensbruch postet, wird es für viele schlicht ein Fakt. Bijon Kattilathu und Amira Pocher sind schuldig gesprochen - im Namen des Instagram-Gerichtes. Ja, liebe Leser, so schnell geht das.

Haben wir nach den vielen Vorverurteilungen diverser Prominente nichts dazugelernt? Die Presse berichtet. Promi A gibt daraufhin ein Statement ab, Person B bestreitet alles und wehrt sich. Und die Social-Media-Welt meint sofort, über alles und jeden Bescheid zu wissen. Als sitze man seit Jahren mit den Pochers am Frühstückstisch. "Durch Amira kriegt man (...) wieder Hass auf Frauen", lautet der Kommentar einer Userin unter einem Instagram-Beitrag von Oliver Pocher. "Ihr offensichtlich unmoralisches, unempathisches und unloyales Verhalten ist schon beeindruckend. Wirklich traurig", heißt es in einem weiteren.

Die Jagdsaison ist eröffnet. Lasset die Schlammschlacht beginnen! Nichts anderes kann man ob der Haltung gewisser User im Netz denken. Und die "Bild" berichtet unterdessen fleißig weiter: "Nach den Amira-Enthüllungen - jetzt knallt es bei den Pochers." Oder: "Amiras Lover wollte Bohlens Superstar werden."

Hass und Hetze sind keine Meinung

Ob Kattilathu tatsächlich der neue Mann von Frau Pocher ist oder dies nur behauptet wird, wissen wir nicht. Was jedoch der Wahrheit entspricht, ist, dass der Motivationscoach 2007 tatsächlich an "Deutschland sucht den Superstar" und einigen anderen TV-Shows teilgenommen hat: Bohlen, Jauch: "Er hat einen Hang zum Rampenlicht. (...) Er lässt nichts aus," schreibt "Bild".

Das genügt, um das Narrativ zu stricken, Biyon Kattilathu sei nur "auf Fame" aus. Team Oli ist sich einig. Der Coach würde Amira Pocher lediglich als Sprungbrett für Reichweite nutzen. Genauso, wie sie es zuvor ebenfalls gemacht haben soll, indem sie sich den berühmten Oliver Pocher schnappte.

Worte haben Macht. Eine Macht, die von Menschen ein Bild zeichnet, das charakterliche Eigenschaften suggerieren soll, von denen wir nicht wissen, ob sie zutreffen. Und dennoch laufen wir Gefahr, uns beeinflussen zu lassen, die Suggestion zu übernehmen und eine Haltung und Positionierung zu entwickeln, die für Menschen, die wir persönlich überhaupt nicht kennen, unangenehme Konsequenzen haben könnten.

Dies, liebe Leser, sollten wir nicht vergessen. Eine der emotionalsten Szenen der 15. "Let's Dance"-Staffel war, als Oli Pocher am Seitenrand saß und seiner Frau für ihren Tanz die Daumen drückte. Als Amira von der Jury sensationelle 30 Punkte erhielt, lagen sich beide weinend in den Armen. Ehen zerbrechen, große Lieben enden. Das letzte Wort in dieser Causa wird gewiss noch lange nicht gesprochen sein. Aber Unbeteiligten stünde es wirklich gut zu Gesicht, sich nicht als Richter und Henker zugleich aufzuspulen und die Emotionen runterzufahren. Denn Hass und Hetze sind keine Meinung. Selbst, wenn sich zwischen Amira Pocher und Biyon Kattilathu eine neue Liebe angebahnt haben sollte, ist dies kein Grund, jemandem den Tod an den Hals zu wünschen.