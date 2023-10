Für Amira Pocher scheint es keinen Weg zurück zu geben. Sie ist sogar bereits aus dem gemeinsamen Zuhause ausgezogen. Ihr Noch-Mann Oliver Pocher hingegen klagt weiterhin öffentlich über das Ehe-Aus. Dafür nutzt er nun sogar den Hochzeitstag des Paares.

Zwei Monate ist es bereits her, dass Oliver und Amira Pocher ihre Trennung bekannt gegeben haben. Der Comedian macht seither keinen Hehl daraus, dass ihm das Scheitern der Ehe zu schaffen macht. Nun wird er abermals öffentlich emotional, indem er in einer Story auf seiner Instagram-Seite an die Hochzeit des Paares vor vier Jahren erinnert. Er lässt sich sogar dazu hinreißen, seiner Verflossenen zum Hochzeitstag zu gratulieren.

Die Trauung fand seinerzeit auf den Malediven statt. Nicht nur die traumhafte Kulisse präsentiert Oliver Pocher in einem längeren Clip, immer wieder zeigt er auch die strahlende Amira, die damals mit ihrem ersten Sohn schwanger war. Mal ist die mittlerweile 31-Jährige dabei zu sehen, wie sie sich mit ihren Begleiterinnen für die Hochzeit zurechtmacht. Mal läuft sie neben ihrem Bruder in ihrem langen Brautkleid auf einem Steg über das türkisblaue Wasser. Mal versucht Oliver Pocher, sie mit ihrem Babybauch hochzuheben.

"Wenn dich dein Rückblick beim iPhone fertig macht", schreibt der 45-Jährige als Kommentar zu den Aufnahmen. Und weiter: "Alles Gute zum 4. Hochzeitstag".

"Schönste Hochzeit überhaupt"

Oliver und Amira Pocher hatten Ende August ihr Ehe-Aus bestätigt. Der Comedian betonte seitdem mehrfach, dass er die Trennung nicht gewollt habe. "Wäre gerne noch lange dein Partner geblieben", bekannte er etwa. Und: "Hast mir das Herz gebrochen."

Auch zu ihrem Geburtstag am 28. September gratulierte Oliver Pocher seiner Noch-Frau mit rührseligen Worten: "Ich habe es im letzten Jahr nicht geschafft, dir das zu geben, was du dir von mir erhofft hast. Irgendwann ist der Punkt gekommen, an dem du keine Liebe mehr für mich empfunden hast", sinnierte er über das Ehe-Aus. "Da habe ich als Ehepartner versagt."

Ihre Hochzeit dürfte auch Amira Pocher noch in allerbester Erinnerung haben. Noch im April erklärte sie: "Ich hatte die für mich schönste Hochzeit überhaupt." Ob sie es jedoch zu schätzen weiß, dass Oliver Pocher nun abermals Salz in die Wunden streut, die die gescheiterte Beziehung riss, muss dahingestellt bleiben. Aus dem gemeinsamen Zuhause ist Amira Pocher inzwischen ausgezogen.

Amira und Oliver Pocher waren sieben Jahre lang ein Paar. Kurz nach der Hochzeit im Oktober 2019 kam ihr erster gemeinsamer Sohn zur Welt. Ein Jahr später folgte bereits Sohn Nummer zwei. Oliver Pocher hat aus seiner ersten Ehe mit Alessandra Meyer-Wölden noch drei weitere Kinder.