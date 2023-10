Vor rund fünf Wochen verkünden die Pochers das Ende ihrer Ehe. Inzwischen soll Amira Pocher auch eine neue Bleibe gefunden haben und ausgezogen sein. Dass das neue Haus nicht unweit des alten ist, ist natürlich kein Zufall.

Ende August haben Oliver und Amira Pocher nach sieben Jahren Beziehung ihre Trennung bekannt gegeben. Zwar sind die zwei seither beruflich noch verbunden, setzen unter anderem ihren Podcast "Die Pochers" fort, und auch um ihre beiden Kinder kümmern sie sich natürlich weiterhin gemeinsam. Ihre vierjährige Ehe dürfte aber bald geschieden werden. Inzwischen ist Amira Pocher offenbar sogar ausgezogen.

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, lebt die 31-Jährige jetzt in einem Haus unweit ihrer vorherigen Heimat und damit weiter in der Nähe ihres Noch-Ehemannes - den Kindern zuliebe. Die zwei und drei Jahre alten Söhne sollen in beiden Häusern ein Kinderzimmer haben, damit ihre Eltern bei der Erziehung weiterhin an einem Strang ziehen können.

Oliver Pocher wollte die Trennung nicht

Ginge es nach Oliver Pocher, wäre die Beziehung nicht beendet worden, wie er kürzlich mit einem Post bei Instagram deutlich machte. "Ich wäre gerne noch lange der Partner an deiner Seite geblieben", schrieb der 45-Jährige dort anlässlich ihres 31. Geburtstags an seine Ex. Zugleich räumte er ein, "als Ehepartner versagt" zu haben. Inzwischen hat der Comedian den Post aber wieder gelöscht. Doch auch im Podcast hatte er schon vorher einmal gesagt: "Ich wollte mich nicht trennen. Jetzt ist die Situation so, wie sie ist, und das muss man jetzt auch annehmen."

Für ihr neues Zuhause hat sich Amira Pocher auch bereits einen neuen Partner zum Kuscheln organisiert, und zwar eine Katze. Die zeigt die Moderatorin aktuell in ihrer Instagram-Story, wo sie ihre Fans auch gleich dazu aufruft, ihr Namensvorschläge für den neuen pelzigen Freund zu schicken, der dort in ihrem Wohnzimmer vor sich hin schnurrt.

Oliver und Amira Pocher hatten sich 2016 kennengelernt und 2019 geheiratet. Ihre beiden gemeinsamen Söhne kamen 2019 beziehungsweise 2020 zur Welt. Der 45-jährige Comedian hat zudem drei Kinder aus seiner früheren Ehe mit Sandy Meyer-Wölden. Für die 15 Jahre jüngere Amira Pocher war es hingegen die erste Ehe und der erste Nachwuchs.