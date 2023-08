Ende vergangener Woche zeigt Iris Klein erstmals in sozialen Medien ihren neuen Freund, den sie als "Mr. T" vorstellt. Jetzt wird bekannt, dass er mit der AfD sympathisieren soll, was die 56-Jährige einen Werbedeal kostet. Das möchte sie allerdings so nicht auf sich sitzen lassen.

Gerade noch freuen sich ihre Fans mit Iris Klein darüber, dass sie eine neue Liebe gefunden hat, da müssen sie sich auch schon wieder Sorgen um die Mutter von Daniela Katzenberger machen. Wer ist dieser "Mr. T" genannte Unbekannte eigentlich, mit dem sie sich in den sozialen Medien zeigt? Ein Werbepartner der 56-Jährigen kündigte ihr aufgrund dieser Verbindung jetzt jedenfalls einen für sie wichtigen Deal, wie unter anderem das Magazin "Bunte" berichtet.

Über Wochen hielt sich Klein bezüglich ihrer neuen Liebe öffentlich zurück, machte lediglich einige Andeutungen, bis sie vergangene Woche dann doch endlich das erste gemeinsame Foto mit ihrem sechs Jahre jüngeren Freund bei Instagram hochlud. Dann will die "Bild"-Zeitung erfahren haben, dass "Mr. T" unter dem Namen "Toto Corlèone" im Netz der AfD seine Sympathie ausgesprochen und die deutsche Regierung für die Unterstützung der Ukraine kritisiert hat. Auch soll er Grünen-Chefin Ricarda Lang beleidigt haben. Die Beiträge, auf die sich das Blatt beruft, sind inzwischen allerdings nicht mehr auffindbar und womöglich gelöscht worden. "Mr. T" soll Thorsten heißen und wohnt dem Bericht nach selbst gar nicht mehr in Deutschland, sondern in Ungarn. Er habe zwei Töchter, von deren Mutter er seit acht Jahren getrennt lebe, heißt es dort weiter.

"Kann nichts dafür, was er gepostet hat"

Iris Klein hat sich zu den Vorwürfen gegen ihren Liebsten gegenüber der "Bild"-Zeitung wie folgt geäußert: "Ich lebe seit viereinhalb Jahren in Spanien und interessiere mich nicht mehr für die deutsche Politik. Als ich das letzte Mal in Deutschland gewählt habe, habe ich die CDU und Angela Merkel gewählt, weil ich die gut fand. Ich distanziere mich aber ganz klar von der AfD! Was meinen neuen Partner angeht: Ich kann nichts dafür, was er mal gepostet hat, bevor wir uns kennengelernt haben."

Das sieht man bei "hellofresh" offenbar anders. Iris Klein hatte im Netz immer wieder die Koch-Boxen des Unternehmens beworben, was diesem zuletzt einige negative Kommentare in den sozialen Medien einbrachte. Darin bezogen sich User auf Kleins AfD-freundliches Umfeld. Nun sah man sich dort zum Handeln gezwungen und löste die Kooperation mit ihr auf. In einem neuen Post von "hellofresh" bei Instagram heißt es: "Wir distanzieren uns klar von rassistischem und rechtem Gedankengut. Wir haben derzeit keine weiteren Kooperationen zum aktuellen Fall geplant und nehmen diesen zum Anlass, um unseren Prozess zur Auswahl von Influencerpartner:innen zu überprüfen."

Iris Klein will das alles so nicht auf sich sitzen lassen und äußerte sich laut "Bunte" bereits in einer Story auf ihrem eigenen Instagram-Kanal noch einmal dazu: "Weder mein Partner noch ich haben irgendwas mit einer rechten Bewegung oder Partei am Hut", sagte sie dort. Sie ist demnach überzeugt, dass man ihren guten Ruf ruinieren möchte.