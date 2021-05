Allzu lange kennen sich Jason Derulo und seine Freundin Jena Frumes noch gar nicht. Dennoch geht bei ihnen jetzt alles ganz schnell. Der Sänger und das Model sind Eltern geworden. Das verraten die beiden nun ebenso wie Name und Geschlecht des Nachwuchses.

Jason Derulo und seine Freundin, Model und Influencerin Jena Frumes, haben das erste gemeinsame Kind bekommen. Ihr Sohn sei bereits am 8. Mai zur Welt gekommen, gaben die stolzen Eltern auf ihren Social-Media-Kanälen bekannt. Deshalb habe die kleine Familie das Krankenhaus inzwischen auch schon wieder in Richtung Zuhause verlassen.

Frumes postete auf ihrer Instagram-Seite eine Reihe von Fotos, die sie, Derulo und das Baby im Krankenhaus zeigen. "Ein Rückblick auf meine erste Woche mit unserem gesunden, hübschen kleinen König", erklärt sie dazu.

Und die 26-Jährige fährt fort: "Das Leben hat jetzt so viel mehr Bedeutung und ich bin so dankbar. Ich bin so sehr in diesen kleinen Jungen verliebt, er ist alles, von dem ich nie wusste, dass ich es brauche." Ihren Post beendet sie mit dem konkreten Geburtsdatum: 8. Mai 2021.

Die Verkündung des Namens überließ die frischgebackene Mutter unterdessen dem stolzen Papa. Zwei Stunden nach ihrem Post, hieß es auf Derulos Instagram-Seite: "Der glücklichste Tag meines Lebens, als ich unseren kleinen Jungen (Jason King Derulo) nach Hause gebracht habe. Er hat so ein Glück, eine so starke, fürsorgliche Heldin als Mutter zu haben, Jena". Derulo illustrierte seinen Post mit einem Clip, der ebenfalls viele Einblicke rund um die Geburt gewährt.

Derulo und Frumes hatten sich 2020, kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie, in einem Fitnessstudio kennengelernt. Wenig später seien sie ein Paar geworden, offenbarte der 31-Jährige vor einiger Zeit in einem Interview. Dass er und seine Freundin ein Kind erwarteten, war erst Ende März publik geworden.

Jason Derulo feierte 2009 seinen musikalischen Durchbruch. 2020 gelang ihm mit "Savage Love" ein weltweiter Nummer-1-Hit. Zu den Markenzeichen des Sängers gehört, dass er zu Beginn eines Songs stets seinen eigenen Namen singt.