Im Radio ist er derzeit allgegenwärtig. Doch demnächst kann Jason Derulo auch seinem Nachwuchs ein Liedchen trällern. Der Sänger wird zum ersten Mal Vater. Mit seinen 31 Jahren wurde es aber auch langsam mal Zeit.

Jason Derulo freut sich auf sein erstes Kind. Die frohe Kunde gab zunächst seine Freundin Jena Frumes auf ihrer Instagram-Seite bekannt.

Dort postete sie ein gemeinsames Foto mit Derulo, der ihren deutlichen Babybauch umarmt und schrieb dazu: "Mama und Papa."

Wenig später veröffentlichte auch Derulo ein Video auf Instagram, das seine bevorstehende Vaterschaft ankündigt. Zur Schnulze "Lost Without U" von Robin Thicke sieht man den 32-Jährigen darin mit der schwangeren Frumes am Strand entlang schlendern.

"Coming Soon"

Die beiden halten Händchen und schmusen. Er streichelt ihr über den Babybauch und küsst ihn. Der Clip endet mit den Worten "Coming Soon" ("Demnächst"), die in den Sand geschrieben sind. "Ich könnte aufgrund dieses neuen Kapitels in unserem Leben nicht aufgeregter sein", vermerkte Derulo dazu in seinem Kommentar.

Im Sommer hatte der Sänger in einem Interview bekannt gegeben, dass er Frumes kurz vor der Corona-Pandemie in einem Fitnessstudio kennengelernt habe. Wenig später seien sie zusammengekommen. Im Dezember 2020 erklärte Derulo zudem, er komme allmählich in ein Alter, in dem er an Familienplanung denke und über ein Baby nachdenke.

Der im US-amerikanischen Florida geborene Derulo feierte 2009 seinen Durchbruch. Im vergangenen Jahr gelang ihm mit dem Song "Savage Love" ein weltweiter Nummer-1-Hit, der auch jetzt noch im Radio rauf und runter läuft.

Ein Markenzeichen Derulos ist, dass er am Anfang seiner Songs stets seinen eigenen Namen singt. Vielleicht ändert sich das ja, wenn er erst mal Vater ist - und er singt dann fortan den Namen seines Kindes.