Im Januar verkünden Jason Momoa und Lisa Bonet nach 16 Jahren Beziehung ihre Trennung. Wenige Monate später wird der aus "Game of Thrones" und "Aquaman" bekannte Schauspieler mit einer neuen Frau an seiner Seite gesichtet. "Sie ist ihm wichtig", verrät ein Insider.

US-Schauspieler Jason Momoa soll Gerüchten zufolge die mexikanische Schauspielerin Eiza González daten. Das "People"-Magazin will zumindest von "mehreren Quellen" erfahren haben, dass der "Aquaman"-Star sich angeblich seit Kurzem mit der 32-Jährigen trifft. "Sie sind zusammen. Sie ist ihm wichtig", wird ein Insider zitiert. Dem Schauspieler gehe es im Moment sehr gut. Eine Quelle, die sowohl Momoa als auch González nahestehen soll, fügte dem Bericht nach hinzu: "Sie sind beide mit ihrer Arbeit beschäftigt, haben aber Spaß zusammen. Es ist noch nichts Ernstes."

Momoa wurde vor kKrzem bei den Dreharbeiten zum mit Spannung erwarteten "Fast X"-Streifen gesichtet. Dieser stellt den ersten Teil des zweiteiligen Finales der "Fast & Furious"-Saga dar. Der 42-jährige Schauspieler ist der neue Star im Cast um altbekannte Gesichter wie Vin Diesel und soll in dem Film die Rolle eines Schurken übernommen haben. González war unter anderem 2021 in dem Film "Godzilla vs. Kong" zu sehen und 2022 als Sanitäterin in "Ambulance". Im April erschien Momoa zur Premiere des Streifens, trat dabei aber nicht zusammen mit der Schauspielerin auf.

Im Januar hatten der ehemalige "Game of Thrones"-Star und seine Ehefrau Lisa Bonet ihre Trennung verkündet - nach etwa fünf Jahren Ehe und 16 Jahren als Paar. "Die Liebe zwischen uns geht weiter und entwickelt sich so, wie sie erkannt und gelebt werden möchte. Wir geben uns gegenseitig die Freiheit, die zu sein, die wir lernen zu werden...", hieß es in dem Statement unter anderem. Das Ex-Paar hat zwei gemeinsame Kinder: Tochter Lola wurde im Juli 2007 geboren, Sohn Nakoa-Wolf im Dezember 2008. Die 54-jährige Bonet hatte bereits vor ihrer Beziehung mit Momoa ein Kind, die heute 33-jährige Zoë Kravitz.