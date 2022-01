Sie waren eins der Traumpaare in Hollywood. Doch auch im Fall von Jason Momoa und Lisa Bonet ist der Traum nun geplatzt. Gemeinsam geben der "Aquaman"- und "Game of Thrones"-Darsteller und seine Schauspielkollegin ihre Trennung bekannt.

Die Beziehung von Jason Momoa und Lisa Bonet ist am Ende. Nach fast fünf Jahren Ehe gaben die beiden in einem gemeinsamen Statement ihre Trennung bekannt.

"Wir haben alle den Druck und die Veränderungen dieser Zeiten des Wandels gespürt ... Eine Revolution ist im Gange, und unsere Familie bildet da keine Ausnahme ... wir spüren und wachsen an den seismischen Veränderungen", heißt es leicht kryptisch in der gemeinsamen Erklärung, die auf Instagram veröffentlicht wurde. "Und so teilen wir unsere Familienneuigkeit mit, dass wir in der Ehe getrennte Wege gehen", ist in Weiß auf schwarzem Hintergrund auf Momoas Account zu lesen.

"Wir teilen dies nicht mit, weil wir es für berichtenswert halten, sondern damit wir unser Leben mit Würde und Ehrlichkeit weiterführen können", heißt es in der Erklärung weiter. "Die Liebe zwischen uns geht weiter und entwickelt sich so, wie sie erkannt und gelebt werden möchte. Wir geben uns gegenseitig die Freiheit, die zu sein, die wir lernen zu werden."

"... und das war's"

Zusammen mit der Ankündigung teilte Momoa in seinem Post mehrere Fotos, darunter eines von einem Sonnenunterganghimmel, eines von einer Person, die ein Vogelbaby hält und ein Shirt mit der Aufschrift "Möge meine Seele Liebe schreien" trägt sowie eine weitere Nahaufnahme der Hände, die den jungen Vogel halten.

Die hatten 2005 begonnen, sich zu treffen, nachdem sie sich durch gemeinsame Freunde in einem Jazz-Club kennengelernt hatten. Während eines Auftritts in der "Late Late Show" mit James Corden sprach Momoa über sein erstes Date mit Bonet und sagte: "Wir waren einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort."

Der heute 42-Jährige ergänzte: "Ich hatte mir für sie die Haare gefärbt. Ich hatte Dreadlocks, sie hatte Dreadlocks. Ich drehte mich buchstäblich um und sah sie und sie sagte: 'Ich bin Lisa.' Ich drehte mich zu meiner Freundin um und tat so, als würde ich schreien. In mir ging ein verdammtes Feuerwerk los, Mann", so Momoa. Die beiden hätten sich schließlich zum Essen getroffen. "Wir setzten uns, sie bestellte ein Guinness, und das war's", fügte er hinzu. "Ich liebe Guinness über alles. Wir hatten Guinness und Grütze, und der Rest ist Geschichte".

Zwei gemeinsame Kinder

Im Juli 2007 bekam das Paar sein erstes Kind, Lola. Im Dezember 2008 kam ihr zweites Kind, Nakoa-Wolf, zur Welt. Lisa Bonet ist auch die Mutter von Zoë Kravitz, die die mittlerweile 54-Jährige mit ihrem Ex-Mann Lenny Kravitz bekam. Obwohl zunächst angenommen wurde, Momoa und Bonet hätten im November 2007 geheiratet, schloss das Paar erst später im Oktober 2017 den Bund der Ehe.

Bonet wurde bereits als Jugendliche in den 80er-Jahren durch ihre Rolle der Denise Huxtable in der Sitcom "Die Bill Cosby Show" bekannt. In der Folge war sie weiterhin als Schauspielerin aktiv, jedoch mit reduziertem Pensum. Momoa begann seine Karriere um die Jahrtausendwende in "Baywatch". Einen Karriereschub erfuhr er durch seine Verkörperung des Khal Drogo in der Fantasy-Serie "Game of Thrones". Als DC-Comics-Charakter "Aquaman" gehört er seit 2017 auch zur Riege der Superhelden-Darsteller. Zuletzt sah man ihn unter anderem im Science-Fiction-Remake "Dune".