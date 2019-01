Vor 21 Jahren schlüpfte Jeff Bridges in seine Paraderolle als "The Dude".

1998 wird "The Big Lebowski" zu einem echten Überraschungshit an den Kinokassen und zum absoluten Kultfilm. Jetzt heizt Hauptdarsteller Jeff Bridges die Gerüchteküche um eine mögliche Fortsetzung an.

In "The Big Lebowski" spielt Jeff Bridges Ende der 1990er-Jahre den kiffenden und saufenden "Dude", der am liebsten mit seinen Kumpels auf der Bowlingbahn herumhängt. Der Streifen der Coen-Brüder Ethan und Joel, in dem außerdem John Goodman und Steve Buscemi mitspielen, wird zum Kult.

Bereits seit einer Weile gibt es immer wieder Gerüchte über eine mögliche Fortsetzung der Komödie, und die feuert jetzt Hauptdarsteller Bridges selbst ein weiteres Mal an. Auf seinen Twitter- und Instagram-Profilen hat der Schauspieler ein Video gepostet. Darin ist der 69-Jährige in der bekannten Strickjacke des "Dude" zu sehen.

Viele Fragen, keine Antworten

Ansonsten hinterlässt der 15-sekündige Clip vor allem viele Fragen. Kommentiert wird das Video mit den Worten: "Man kann nicht in der Vergangenheit leben, Mann. Bleibt dran." Gesprochen wird nicht, nur ein kurzer Lacher entfährt Bridges Lippen. Das Ganze endet mit einem Datum, und zwar dem Tag des Super Bowls in den USA. Es ist also alles möglich.

Dass es tatsächlich eine Fortsetzung von "The Big Lebowski" gibt, wird von echten Filmexperten angezweifelt. Bislang gerieten zumindest keinerlei Informationen zu etwaigen Dreharbeiten an die Öffentlichkeit. Und etwas so heiß Ersehntes geheim zu halten, dürfte ein Ding der Unmöglichkeit sein. Es bleibt also spannend - mindestens bis zum 3. Februar.