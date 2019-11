Hoppla! Da sind mit Joachim Llambi aber mal die Pferde durchgegangen. In einem wütenden Post macht er seinem Unmut über die Service-Qualität bei der Deutschen Bahn Luft. Und auch die Schuldigen für den "Misthaufen" hat er ausgemacht: Robert Habeck und die Grünen.

Joachim Llambi ist ein Freund des perfekten Auftritts. Dementsprechend kennt man ihn als knallharten Juror bei "Let's Dance". Nun hat er abermals deutliche Worte gefunden. Adressaten waren aber nicht etwa tanzende Schauspieler, Musiker oder Moderatoren, sondern die Deutsche Bahn, die Grünen und konkret Parteichef Robert Habeck.

Illustriert mit zwei Fotos, die einen überfüllten Bahnsteig und einen rappelvollen Zug von innen zeigen, lässt er seiner Wut auf Instagram freien Lauf: "Der größte Misthaufen Deutschlands: DB Personenverkehr. Vielen Dank an super Robert Habeck, die Grünen - von Tuten und Blasen keine Ahnung , aber die Klappe aufmachen ... Alles auf die Bahn verlagern, super Idee", schreibt Llambi und legt noch nach: "Herr Habeck, verschwinden Sie aus der Politik und werden Sie am besten DB-Zugführer!" Dem Ganzen verpasst er schließlich noch den Hashtag "Keine Werbung, sondern Wahrheit".

Lieber Merz und Lindner

Auch als TV-Juror scheut Llambi oftmals nicht vor klaren Worten zurück. Die Heftigkeit des Posts überrascht dann aber doch auch einige Fans des ehemaligen Tanzprofis. So erntet der 55-Jährige neben einiger Zustimmung auch Kritik für seine drastische Ausdrucksweise und Schuldzuschreibungen.

Llambi lässt es sich dabei nicht nehmen, in den Kommentaren noch einmal in die Diskussion einzusteigen. So kontert er etwa die Frage eines Nutzers, ob er Habeck schon einmal persönlich getroffen habe, abermals mit einem klaren Statement: "Nein, aber da spreche ich lieber mit Herrn Merz oder Herrn Lindner über solche Themen, die haben wenigstens Ahnung davon." Und er holt noch einmal aus: "Ich habe das mit der Verlagerung auf die Bahn nicht ins Spiel gebracht. Robert Habeck hat von der kompletten Wirtschaft null ! Ahnung. Bäume pflanzen geht wahrscheinlich und das war es ... peinlicher Typ", so der Fernsehstar.

Joachim Llambi ist aktuell mit "Let's Dance - Die Live-Tour" viel unterwegs gewesen. Am heutigen Freitag steht der letzte Termin in der Münchner Olympiahalle an. Im neuen Jahr dürfen sich die Fans dann sicher wieder auf seine knallharten Kommentare zu den Tanzdarbietungen im Wettbewerb um den "Let's Dance"-Pokal freuen.