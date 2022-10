Es sei nur eine kleine Beule gewesen, erklärt Khloé Kardashian. Doch die Haut-Veränderung im Gesicht wollte einfach nicht mehr weggehen. Eine Untersuchung beim Arzt bringt dann die Gewissheit: Es ist ein Tumor, der umgehend entfernt werden muss.

Bei Khloé Kardashian wurde Hautkrebs diagnostiziert. Ihr sei ein Tumor aus dem Gesicht entfernt worden, verriet die 38-Jährige ihren Followerinnen und Followern in einer Instagram-Story. Damit habe sie zugleich auf "die zahlreichen Gerüchte" reagieren wollen, die sich um die Pflaster in ihrem Gesicht gedreht hätten, mit denen sie zuletzt zu sehen gewesen sei.

"Nachdem ich eine kleine Beule in meinem Gesicht bemerkt und angenommen hatte, es handele sich um etwas so Unwichtiges wie einen Pickel, beschloss ich sieben Monate später, eine Biopsie zu machen", so Kardashian. Schließlich habe sie in all der Zeit keine Veränderung an der Beule feststellen können.

Einige Tage später sei ihr mitgeteilt worden, dass eine sofortige Operation nötig sei, erklärt Kardashian. Der Tumor sei daraufhin entfernt worden. "Ihr werdet weiterhin meine Pflaster sehen und ihr werdet wahrscheinlich eine Narbe sehen (und eine Delle in meiner Wange von dem Tumor, der entfernt wurde), aber bis dahin hoffe ich, dass ihr genießt, wie fabelhaft ich diese Pflaster aussehen lasse", scherzt der Reality-TV-Star.

"Bitte nehmt das ernst"

Kardashian nutzt ihr Statement auch für einen Aufruf an ihre Fans, sich regelmäßig untersuchen zu lassen. Zudem erklärt sie, dass es nicht ihre erste Haut-Operation gewesen sei: "Mit 19 Jahren hatte ich ein Melanom auf meinem Rücken und ich hatte auch eine Operation, um es entfernen zu lassen."

Sie trage täglich Sonnencreme auf, aber "niemand ist vor diesen Dingen gefeit", betont Kardashian. Ihr Appell: "Bitte nehmt das ernst und führt regelmäßige Selbstuntersuchungen sowie jährliche Untersuchungen durch."

Am Ende schließt Kardashian ihren Post optimistisch. "Ich bin so dankbar, dass wir das früh erkannt haben. Ich hatte Glück - alles, was bleibt, ist eine Narbe, mit der ich eine Geschichte erzählen kann. Die meisten Menschen haben nicht so viel Glück wie ich und ich bin für immer dankbar", so ihr Fazit.

Khloé Kardashian ist die Schwester von Kim Kardashian. Bekannt wurde sie wie weitere Mitglieder ihrer Familie insbesondere durch die Reality-TV-Serie "Keeping Up with the Kardashians".