Ihre vierjährige Tochter True präsentiert Khloé Kardashian regelmäßig in den sozialen Medien. Von ihrem Anfang August geborenen Sohn hat die Welt hingegen bisher weder etwas gesehen noch gehört. Nun aber spricht die 38-Jährige erstmals über ihr neues Mutterglück.

Khloé Kardashian ist überglücklich mit ihrer neuen Rolle als zweifache Mutter. Im Interview mit der Zeitschrift "Elle" beschrieb der Reality-TV-Star: "Ich weiß, es ist ein Klischee, aber ich liebe alles, selbst die schwierigen Dinge."

Ihre Kinder würden sie als Person herausfordern, so Kardashian weiter, die ihren Anfang August geborenen Sohn von einer Leihmutter austragen ließ. Das Baby kam Anfang August zur Welt. Es sei "eine Ehre und ein Geschenk, diese kleinen Menschen zu wirklich unglaublichen großen Menschen aufziehen zu können".

Weiter sagte die 38-Jährige: "Wir müssen diese Rollen ernst nehmen, besonders in der heutigen Zeit, in denen Kinder Informationen so jung ausgesetzt sind. Es ist super beängstigend, aber ich nehme meinen Job sehr ernst. Ich liebe es so sehr." Noch hat Khloé kein Foto ihres Neugeborenen gepostet - für die Kardashians durchaus unüblich.

Kein Liebes-Comeback mit Tristan Thompson

Mehr zum Thema Wieder Nachwuchs mit dem Ex Khloé Kardashian erwartet Kind von Leihmutter

Einen Namen gibt es für den kleinen Jungen übrigens angeblich auch noch nicht - jedenfalls nicht offiziell. Ein Insider erklärte gegenüber dem "People"-Magazin, dass Khloé es damit nicht eilig habe. "Sie hat bisher noch keinen Namen geteilt. Sie lässt sich ihre Zeit mit dem Namen. Sie will genau den richtigen." Möglicherweise macht sie es aber auch wie ihre jüngere Halbschwester Kylie Jenner: Auch die Unternehmerin hat bislang weder den Namen ihres im Februar geborenen Sohnes verraten noch ein Foto von ihm in den sozialen Medien geteilt.

Vater von Khloé Kardashians Kind ist ihr Ex-Freund Tristan Thompson, mit dem sie bereits die vierjährige Tochter True hat. Nach einer langjährigen On-Off-Beziehung und zahlreichen Fremdgehskandalen des Basketball-Profis hatte sich das Paar Ende 2021 endgültig getrennt. Zuletzt war ans Licht gekommen, dass Thompson während seiner Beziehung mit Kardashian einen Sohn mit einer anderen Frau gezeugt hatte.