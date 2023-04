Über fünf Jahre sind Schauspieler Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt liiert. 2021 nehmen der "Unter uns"-Darsteller und sein Freund auch am "Sommerhaus der Stars" teil. Mit einiger Verspätung ereilt nun aber auch sie der Beziehungsfluch der RTL-Show. Die beiden haben sich getrennt.

"Unter uns"-Star Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt gehen nach fünfeinhalb Jahren Beziehung wieder getrennte Wege. Die Trennung sei von Schmitt ausgegangen, erklärte Steinhöfels Management gegenüber RTL. Der Freund des Schauspielers habe die Verlobung "aus heiterem Himmel" gelöst.

Schmitt habe bereits zwei Wochen zuvor um eine Beziehungspause gebeten, heißt es weiter. Steinhöfel sei daraufhin am Set der RTL-Serie "Unter uns" zusammengebrochen. Er sei unglaublich dankbar für die Unterstützung, die ihm das gesamte Team aktuell entgegenbringe.

Steinhöfel und Schmitt waren seit 2017 ein Paar. Das Eheversprechen hatten sie sich 2021 während einer romantischen Paris-Reise vor dem Eiffelturm gegeben. Damals soll Schmitt derjenige gewesen sein, der den Antrag stellte. Nach RTL-Informationen hätte die Hochzeit nun eigentlich am 23. September stattfinden sollen, dem sechsten Jahrestag des Paares.

Sieg im "Sommerhaus"

Im Jahr ihrer Verlobung hatten Steinhöfel und Schmitt auch gemeinsam an der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars" (auch auf RTL+ abrufbar) teilgenommen. Sie verließen das Format am Ende sogar als Gewinner-Paar.

Somit ereilt die beiden nun, wenn auch mit einiger Verspätung, offenbar ebenfalls der berühmt-berüchtigte "Sommerhaus"-Fluch. Immer wieder kommt es bei Paaren, die die Belastbarkeit ihrer Beziehung in der Reality-TV-Show auf die Probe stellen, nach dem Abschluss der Dreharbeiten zur Trennung.

Der 1986 in Ost-Berlin geborene und heute 37-jährige Steinhöfel begann seine Schauspielkarriere um die Jahrtausendwende. Seither wirkte er in diversen TV-Produktionen mit. Am bekanntesten ist er für seine Rolle als Ingo "Easy" Winter in der Daily Soap "Unter uns", die er seit 2005 verkörpert.