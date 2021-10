Es läuft bei Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt: Nicht nur das "Sommerhaus der Stars" haben die beiden soeben mit einer Prämie von 50.000 Euro als Sieger verlassen. Der Schauspieler und sein Freund haben sich auch noch verlobt. Wo? In der Stadt der Liebe natürlich.

Erneut schöne Nachrichten von Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt: Das Siegerpärchen der diesjährigen Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" hat sich verlobt. Das gab der Sender RTL nur wenige Stunden nach der Ausstrahlung des Finales auf seiner Homepage bekannt.

In einem Interview verrieten die beiden, dass sie sich das Versprechen bei einem romantischen Paris-Trip vor dem Eiffelturm gegeben hätten. "Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet", berichtet Steinhöfel. Er habe eigentlich nur an ein Erinnerungsfoto in dem Moment gedacht. "Möchtest du den Rest meines Lebens mit mir verbringen?", habe Dominik Schmitt ihn gefragt, so der 35-Jährige. Beide seien sehr aufgeregt dabei gewesen. Der 31-jährige Schmitt sei dabei derjenige gewesen, der gefragt habe.

Auch auf ihren privaten Instagram-Profilen bestätigten sie mittlerweile die Verlobung und teilten dort auch ein Foto von sich aus Paris. Dazu schrieben sie: "Jede Liebesgeschichte ist wunderschön - aber unsere ist meine Lieblingsgeschichte." Zuvor räumten die beiden bei "Das Sommerhaus der Stars" die Siegprämie von 50.000 Euro ab. Im Finale setzten sie sich gegen Benjamin Melzer und Elisabeth "Sissi" Hofbauer durch.