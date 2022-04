Das Urteil ist noch ganz frisch und der Schock sitzt offenbar noch tief bei Lilly Becker. Die Ex-Frau von Boris Becker kann im exklusiven RTL-Interview nicht fassen, dass das Tennisidol für über ein Jahr ins Gefängnis muss. Sie wendet sich mit einer emotionalen Botschaft an Boris.

Tennislegende Boris Becker wurde gestern wegen Insolvenzverschleppung vor einem Gericht in London zu einer Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt - ohne Bewährung. Direkt nach der Verhandlung wurde er ins Gefängnis gebracht, wo er die Hälfte der Strafe absitzen muss.

Im exklusiven RTL-Interview, das am Freitag kurz nach der Strafmaß-Verkündung geführt wurde, zeigt sich Boris' Ex-Frau Lilly Becker überrascht von der Schärfe des Urteils: "Bis vor zwei Stunden hat das kein Mensch erwartet. He didn't kill anybody [Er hat niemanden umgebracht] […] Er ist ein Mann, ein Mensch, ein Vater, ein Ex-Ehemann für mich, für Barbara und eine öffentliche Person", so Lilly Becker.

Angst vor dem, was kommt, habe sie jedoch nicht: "Ich bin eine taffe Frau. Das habe ich auch gelernt von Boris: Was auch passiert, es muss immer weitergehen." Dass sie sich nun äußert, hat einen Grund: "Es ist wichtig, dass jede Person weiß, dass wir, Amadeus, Noah, Elias, Barbara, seine Freundin Liliana, wir stehen alle hinter Boris. Doesn't matter what happen [Egal, was passiert]."