Gerade feiern die No Angels zum 20. Band-Jubiläum ihr großes Comeback. Auch Lucy Diakovska ist wieder mit dabei. Für sie läuft es gerade aber nicht nur beruflich gut, sondern vor allem auch privat, wie die 45-Jährige jetzt verrät. Der Grund dafür ist wohl ihre neue Freundin.

Im Jahr 2000 gehen die No Angels als erste Band aus der Castingshow "Popstars" hervor. Neben Nadja Benaissa, Sandy Mölling, Vanessa Petruo und Jessica Wahls gehört auch Lucy Diakovska zur Besetzung. Vor einigen Jahren dann trennt sich die Girlgroup, nun aber feiert sie in Originalbesetzung ihr großes Bandjubiläum und ein Comeback.

Für das dazugehörige Album "20" haben die fünf Frauen ihre alten Hits neu aufgenommen, in Sachen Liebe aber gibt es zumindest bei einer von ihnen jetzt etwas vollkommen Neues. Lucy Diakovska bestätigt, durch die wieder aufgenommene Arbeit mit den No Angeles auch eine neue Liebe gefunden zu haben. Passiert sein soll es bei dem Videodreh zur Single "Still In Love With You", in dem sich Diakovska mit einer brünetten Schönheit im Bett rekelt. Und eben diese bislang Unbekannte soll nun die neue Frau an der Seite der 45-jährigen Sängerin sein. Das hat ein Insider der "Bild"-Zeitung verraten. Seit dem Videodreh vor drei Wochen seien sie unzertrennlich, heißt es dort weiter.

"Beruflich und privat sehr glücklich"

Und dem Blatt liegen offenbar auch bereits weitere Informationen vor. So hört Diakovskas neue Freundin wohl auf den Namen Marcella de Souza. Sie ist Tänzerin und Mutter zweier Kinder, wie es in dem Bericht weiter heißt. Von dem Vater ihrer Kids lebt sie demnach getrennt. "Deutschland hat dieses Jahr wieder mein Herz erobert. Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich gleichzeitig beruflich und privat sehr glücklich. Das Leben hat mir wieder das Sonnenlicht geschenkt", bestätigte Lucy Diakovska auf Anfrage der "Bild"-Zeitung die Gerüchte.

2001 belegten die No Angels mit ihrer Debütsingle "Daylight in Your Eyes" und dem Album "Elle'ments" Platz eins sämtlicher Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 2003 lösten sie sich ein erstes Mal auf und machten ab 2007 zunächst ohne Vanessa Petru zu viert weiter. Als 2010 dann auch Nadja Benaissa ausstieg, wurde aus den No Angels ein Trio. Das endgültige Aus folgte 2014. Schon im Jahr davor hatte Lucy Diakovska mit ihrer damaligen Verlobten ein Café in ihrem Heimatland Bulgarien eröffnet. Das Paar trennte sich im Mai 2015.