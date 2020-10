Vor 30 Jahren wird Macaulay Culkin als Kinderstar aus "Kevin - Allein Zu Haus" berühmt. Vor allem an das Foto vom Filmplakat erinnert man sich bis heute. Aus diesem ist nun ein Mund-Nasen-Schutz entstanden, der Culkin natürlich besonders gut steht.

Ende August feierte Macaulay Culkin seinen 40. Geburtstag. Erwachsen ist der Schauspieler, der für seine Rolle in "Kevin - Allein zu Haus" in den 1990er-Jahren als Kinderstar gefeiert wurde, deswegen noch lange nicht. Zumindest hat er sich seinen kindlichen Humor bewahrt, wie er immer wieder in den sozialen Medien unter Beweis stellt.

Jetzt trifft bei ihm die Vergangenheit auf die Pandemie-gebeutelte Gegenwart. Culkin macht auf sehr kreative Weise Werbung für Mund-Nasen-Schutz. Der Schauspieler trägt auf einem neuen Foto bei Instagram eine Maske, die ihn in seiner Kultrolle als Achtjähriger zeigt. Genauer: in der ikonischen Pose, die jeder kennt, bei der sich Kevin beide Hände an die Wangen hält und panisch den Mund aufreißt.

"Abgezogene Haut meines jüngeren Ichs"

Die Mund-Nasen-Partie dieses Kultfotos ist nun auf Schutzmasken gedruckt worden - sodass Culkin die absurde Gelegenheit bekommt, mit der unteren Gesichtshälfte seines kindlichen Ichs einkaufen zu gehen. Das könnte seine Mitmenschen wahlweise verwirren, erschrecken oder vielleicht auch einfach nur aufheitern. Auf Social Media schreibt Culkin die leicht gruseligen Wörter: "Mein Schutz vor Covid ist die abgezogene Haut meines jüngeren Ichs. Vergesst nicht eure Masken zu tragen, Kinder."

Culkin liebt es, seine Fans zu veräppeln. So twitterte er anlässlich seines Geburtstags: "Hey Leute, wollt ihr euch alt fühlen? Ich bin 40" und fügte hinzu: "Gern geschehen." Tatsächlich schien er damit einige User schockiert zu haben - schließlich verbinden die meisten Menschen Culkin mit seiner Kevin-Rolle. Dass das nun schon gut 30 Jahre her ist, wollen die meisten wohl nicht wahrhaben.

"Kevin - Allein zu Haus" von Regisseur John Hughes mit Culkin als Kevin McAllister kam Anfang 1991 in die deutschen Kinos. 1992 folgte dann "Kevin - Allein in New York", fünf weitere Jahre später "Wieder allein zu Haus", bei dem Culkin allerdings nicht mehr dabei war. Mit "Kevin - Allein gegen alle" und "Allein zu Haus: Der Weihnachts-Coup" entstanden noch zwei weitere Filme der Reihe ohne ihn.