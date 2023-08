Anfang September geht die lesbische RTL-Datingshow "Princess Charming" in ihre dritte Runde. Jetzt stellt der Sender die diesjährige Hauptperson vor, um deren Gunst am Ende 20 Kandidatinnen auf der thailändischen Insel Koh Samui buhlen werden.

Nach Irina Schlauch und Hanna Sökeland stellt RTL jetzt die dritte "Prince Charming" vor, und ihr Name ist Madleen. Ihr kann das geneigte Publikum ab dem 1. September auf RTL+ in neun Episoden dabei zuschauen, wie sie unter zunächst 17 Kandidatinnen die Liebe sucht und hoffentlich auch findet. Die 23-Jährige stammt eigentlich aus Weyhe bei Bremen, lebt und studiert inzwischen aber in den Niederlanden.

"Das Allerwichtigste für mich ist die Energie, die eine Frau ausstrahlt", erklärt sie im Gespräch mit RTL. Allerdings dürfte es auch dieses Mal nicht leicht werden, sich für die Richtige zu entscheiden. Zu den 17 Start-Kandidatinnen rücken dieses Mal nämlich noch drei weitere Interessentinnen nach, die noch einmal neuen Schwung in die Bude bringen werden. Unter ihnen sind sogar zwei bekannte Gesichter, und zwar eine Frau aus dem "Bachelor"-Kosmos, die sich inzwischen als pansexuell geoutet hat, sowie eine Teilnehmerin aus der ersten "Princess Charming"-Staffel.

"Maskunline und feminine Energy" bevorzugt

Madleen hatte bislang zwei ernsthafte Beziehungen, eine mit einem Mann und eine mit einer Frau. "In der Vergangenheit wollten sich meine Partner:innen nie so richtig binden und haben mich quasi immer warmgehalten", weiß sie heute. "Ich war dann auch schon mal die 'Schwester einer Freundin', wenn jemand fragte." Damit ist nun Schluss: "Ich liebe Abenteuer und finde alles, was die 'Norm' ist, eher langweilig. Also warum nicht?", erklärt sie ihre Entscheidung, bei "Princess Charming" mitzumachen.

Nach ihrem Typ Frau gefragt, sagt Madleen: "Ich kommuniziere unheimlich viel mit meinen Augen und mit meiner Körpersprache, deshalb ist es mir schon wichtig, dass mein Gegenüber auch mit ihren Augen kommunizieren kann. Außerdem liebe ich es, wenn eine Person sowohl maskuline als auch feminine Energy ausstrahlt."

Zuhören ist ihr wichtig

Gar nicht geht es für sie, wenn ihr Gegenüber ihr das Gefühl gibt, ihr nicht zuzuhören. "Ich habe oft ein riesiges Mitteilungsbedürfnis und kann auch mal zu einem Wasserfall aus Worten werden. So zeige ich in dem Moment meine Liebe oder mein Interesse. Wenn sie mir dann aber das Gefühl vermittelt, nicht zuzuhören, bricht mir das schon ein bisschen mein Herz."

Ihr Coming-out war für Madleen ein längerer Prozess. "Erst als ich 2020 für das Studium in die Niederlande gezogen bin und somit aus meiner extrem heteronormativen Bubble, in der ich aufgewachsen bin, rausgekommen bin, habe ich den Raum gehabt, meine Sexualität richtig zu entdecken. In meiner neuen Umgebung waren plötzlich alle um mich herum queer. Und schon hatte ich meinen ersten 'Crush': Eine Studentin aus dem Jahr über mir hat mir so richtig den Kopf verdreht." Wer ihr nun auf Koh Samui den Kopf verdreht, wird sich zeigen. Öffentlich vorstellt werden die Kandidatinnen in der nächsten Woche.