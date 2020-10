Ihr ehemaliger Verlobter James Packer hätte auf diese Enthüllung womöglich lieber verzichtet. Doch Mariah Carey hält nicht hinter dem Berg. Freimütig plaudert die Diva über die Zeit an der Seite ihres Verflossenen - und darüber, dass mit ihm im Schlafgemach komplette Flaute herrschte.

Noch in dieser Woche erscheint Mariah Careys Autobiografie "The Meaning of Mariah Carey". Und um dafür zu werben, nimmt die Pop-Diva in Interviews schon länger kein Blatt mehr vor den Mund. Nun hat sie in einem langen Gespräch mit "The Guardian" verraten, dass sie und ihr Ex-Verlobter James Packer in ihrer Beziehung nie Sex gehabt hätten.

Carey antwortete auf die Frage, warum Packer nicht in dem Buch erwähnt werde: "War es eine bedeutende Beziehung, wird sie erwähnt. Wenn nicht, kommt sie nicht darin vor." Auf den Einwurf, dass die beiden immerhin verlobt gewesen seien, erklärt Carrey nur knapp: "Unsere Beziehung war keine körperliche, um ehrlich zu sein."

Carey und der australische Medienunternehmer hatten sich 2014 kennengelernt und wurden 2015 erstmals händchenhaltend im Urlaub gesichtet. Im Januar 2016 folgte die Verlobung. Keine zehn Monate später war zwischen der Sängerin und dem Milliardär allerdings schon wieder alles aus.

Zwei Ehen, viele Affären

Carey war bislang zweimal verheiratet. 1993 gab sie dem Musikmanager Tommy Mottola das Jawort. Die Beziehung zerbrach vier Jahre später, zur Jahrtausendwende wurde die Ehe geschieden. 2008 schritt Carey mit dem Comedian Nick Cannon vor den Traualtar. Mit ihm bekam sie 2011 Zwillinge. Doch auch diese Ehe zerbrach und endete 2016 mit der Scheidung.

Aktuell ist die 50-jährige Carey mit dem 13 Jahre jüngeren Choreografen Bryan Tanaka liiert. Mit ihm kam sie bereits kurz nach ihrer Trennung von Packer zusammen. Zu all diesen Beziehungen gesellen sich noch zahlreiche Gerüchte um angebliche Affären Careys in der Vergangenheit. Unter anderem soll sie etwa auch ein Techtelmechtel mit Rapper Eminem gehabt haben.