Seit 14 Jahren moderiert Markus Lanz nun bereits die nach ihm selbst benannte Talkshow im ZDF. Und bislang kann der Moderator dabei auch stets wie vorgesehen zum Dienst antreten. Nun jedoch muss er die Sendung erstmals platzen lassen.

Nach 1729 Ausgaben der nach ihm benannten ZDF-Talkshow hat Moderator Markus Lanz seine für Mittwochabend geplante Sendung erstmals absagen müssen. Der Moderator habe aufgrund von Erkältungssymptomen und Heiserkeit kurzfristig passen müssen, teilte die für das Format zuständige Produktionsfirma Mhoch2 mit.

Das ZDF gab den Ausfall überdies via Twitter bekannt. Der Sender übermittelte dem 53-Jährigen dabei auch Genesungswünsche: "Die Sendung muss heute leider kurzfristig entfallen. Wir wünschen gute Besserung!", hieß es in dem entsprechenden Tweet.

Geplant war ein Talk des Moderators mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck im Anschluss an die Berichterstattung über die Spiele in der Fußball-Champions-League am Mittwoch. "Die Sendung wäre für 0 Uhr geplant gewesen. Der 'Zukunftspreis' und das 'Sportstudio' liefen planmäßig", teilte das ZDF mit. Statt der Talkshow wurde ab 23.55 Uhr ein "Heute journal update" und ab 0.10 Uhr die "Auslandsjournal"-Doku "Russland, Ukraine und die Welt" ausgestrahlt.

Noch kein Ersatztermin

Wann der Lanz-Habeck-Talk nachgeholt wird, ist noch nicht klar. Auf entsprechende Nachfrage unter dem ZDF-Post bei Twitter antwortete der Sender, "momentan" gebe es noch keinen konkreten Ersatztermin.

Markus Lanz feierte seinen Durchbruch als Fernsehmoderator in den 90er-Jahren bei RTL. 2008 wechselte er zum ZDF, wo er unter anderem die nach ihm betitelte Talkshow im Abendprogramm erhielt. Anders als der kurzfristige "Wetten, dass..?"-Einsatz des gebürtigen Südtirolers mauserte sich das Format mehr und mehr zum Erfolgsmodell.

Seit dem Ausbruch der Pandemie stand mehr als nur einmal auch Corona im Mittelpunkt der Talkshow. Ob sich Lanz nun womöglich selbst mit dem Virus infiziert hat, wurde nicht mitgeteilt.