Noch nicht einmal acht Monate ist es her, dass das Musical "Moulin Rouge!" seine Zelte in Köln aufgeschlagen hat. Doch bereits jetzt wurden mehr als eine halbe Million Tickets für die Show verkauft. Die Musical-Macher und die Stadt sind verzückt. Gitchie, gitchie, ya-ya, da-da!

Man könnte meinen, das Musical "Moulin Rouge!" sei ein Selbstläufer. Schließlich war schon der Kinofilm von Baz Luhrmann aus dem Jahr 2001, auf dem die Show basiert, ein Erfolg an den Kinokassen und bei Kritikerinnen und Kritikern. Mal ganz abgesehen davon, dass vom berühmt-berüchtigten Sündentempel in Paris an sich bereits eine gewisse Sogwirkung auf das Publikum ausgehen dürfte.

Doch das allein ist definitiv nicht der Grund, dass "Moulin Rouge!" nun auch als Musical zum Abräumer wird. In den USA sahnte die fulminante Bühnenversion der Nachtclub-Geschichte schon 2021 sage und schreibe zehn Tony Awards ab. Und auch in Deutschland, wo das Stück Anfang November 2022 im Kölner Musical Dome Premiere feierte, schickt sich "Moulin Rouge!" an, Rekorde zu brechen.

Wie das Produktionsunternehmen "Mehr-BB Entertainment" mitteilt, wurden bereits mehr als 500.000 Tickets für die Show unweit des Kölner Doms verkauft - in nicht einmal acht Monaten. Über 250 Vorstellungen seien schon über die Bühne gegangen, fast alle davon ausverkauft. Ein Ende des Ansturms sei nicht in Sicht. "Moulin Rouge!" sei "gekommen, um zu bleiben", ist sich der Veranstalter sicher.

"Es gibt nichts Vergleichbares"

Die Investition von mehr als 20 Millionen Euro in die Produktion habe sich gelohnt, so viel sei schon mal sicher. Und das nicht nur für die Macher, sondern auch für die Stadt Köln, die mit dem Musical eine neue Touristenattraktion ihr Eigen nennt. "Ich freue mich sehr, dass wir in Köln Heimat für 'Moulin Rouge! Das Musical' sein dürfen", jubelt dementsprechend der Kölner Kulturdezernent Stefan Charles. Das Musical sei für ihn ein wichtiges Genre, "um den Kulturstandort Köln auch international zu positionieren".

Auch Henning Pillekamp, Geschäftsführer des Kölner Musical Domes, ist stolz auf das, was in seinem Haus erschaffen wurde. "Viele Leute kennen den Musical Dome von früher noch als das 'ewige Provisorium' und klassisches Tourneetheater. Jetzt sind wir der wohl meistfotografierte Theatersaal Deutschlands! Ich bin selbst jeden Tag aufs Neue wieder überwältigt, wenn sich die Türen bei uns öffnen. Es gibt in der Theaterszene nichts Vergleichbares", sagt er voller Begeisterung.

Die Besucherinnen und Besucher von "Moulin Rouge!" dürften jedoch nicht nur vom liebevoll-authentisch gestalteten Interieur im Musical Dome beeindruckt sein, sondern vor allem auch davon, was sie in dem Stück rund um die Liebe des Songwriters Christian (Riccardo Greco) zur Kurtisane Satine (Sophie Berner) erwartet. Auf der Bühne wird schließlich ein regelrechtes Feuerwerk gezündet, dass sogar so manchen Musical-Muffel in seinen Bann ziehen dürfte. Und das nicht nur aufgrund der 75 Songs aus 160 Jahren Musikgeschichte, die in dem Stück zur Geltung kommen, darunter natürlich auch die "Moulin Rouge!"-Erkennungsmelodie "Lady Marmalade". In diesem Sinne: Gitchie, gitchie, ya-ya, da-da!