Wir sagen nur: Gitchie, gitchie, ya-ya, da-da. 21 Jahre ist es her, dass der Musikfilm "Moulin Rouge" die Kinokassen klingen ließ. Seit 2018 feiert die Geschichte aus dem berühmten Pariser Sündentempel auch als Musical Erfolge. Nun kommt die Bühnenversion nach Deutschland.

Allzu viele Filme hat der australische Regisseur Baz Luhrmann nicht in seiner Vita. Doch die Filme, für die er verantwortlich zeichnete, haben allesamt Gewicht. Da wäre etwa seine Shakespeare-Verfilmung von "Romeo + Julia" (1996), seine Roman-Adaption von "Der große Gatsby" (2013) oder aber seine King-of-Rock'n'Roll-Biografie "Elvis" (2022). Und natürlich ist da auch und vor allem "Moulin Rouge".

Für "Moulin Rouge!" wurde der Musical Dome umgebaut. (Foto: picture alliance/dpa)

Mit dem Musikfilm mit Nicole Kidman und Ewan McGregor in den Hauptrollen zauberte Luhrmann 2001 eine pompös ausgestattete Liebesgeschichte der besonderen Art auf die Leinwand. Zum Erfolg des Streifens trug zweifelsohne auch der Soundtrack maßgeblich bei - allen voran Christina Aguilera, Lil' Kim, Mýa und Pink mit ihrer Version des Funk-Klassikers "Lady Marmalade". Bei ihrem "Gitchie, gitchie, ya-ya, da-da" fing wirklich jeder Fuß zu zucken an.

Wie für die Bühne gemacht

Keine Frage: "Moulin Rouge" war wie dafür gemacht, früher oder später auch als Musical die Bühne zu erobern. Vor ein paar Jahren war es dann soweit. Nach seiner Premiere in Boston hielt "Moulin Rouge!" - als Bühnenstück wohlgemerkt mit Ausrufezeichen - auch auf dem Broadway Einzug. Im vergangenen Jahr räumte das Musical dann sage und schreibe zehn Trophäen beim renommierten Theaterpreis Tony Awards ab.

Tickets für "Moulin Rouge!" Das Musical "Moulin Rouge!" feiert am 6. November in Köln Premiere. Tickets für die Vorstellungen bis Juni 2023 sind online erhältlich.

Wer das Spektakel selbst live erleben will, muss fortan aber nicht mehr nach New York oder London reisen, wo das Musical seit Anfang 2022 ebenfalls läuft. Am Sonntagabend feiert "Moulin Rouge!" als deutschsprachige Produktion und damit erstmals nicht im englischen Original in Köln Premiere - und verspricht dabei auch hierzulande die Herzen der Besucherinnen und Besucher im Sturm zu erobern.

So wurde der Musical Dome im Zentrum der Domstadt aufwendig umgebaut, um hier das Stück ansprechend zu präsentieren. Rund 20 Millionen Euro seien dafür investiert worden, weiß Produzent Maik Klokow zu berichten. "Die Verwandlung des Theaters ist atemberaubend", verspricht er und ergänzt: "Das Stück selbst funktioniert als Musical meiner Meinung nach sogar noch besser als der Film."

"Wahrheit, Schönheit, Freiheit, Liebe"

Dass die Geschichte des Schriftstellers Christian und der von ihm angebeteten Kurtisane Satine im verruchten Pariser Sündentempel Moulin Rouge ab sofort am Rhein zu neuem Leben erwacht, ist dabei wohl kein kompletter Zufall. "Es gibt in meinen Augen keine andere Stadt, die die Attribute der Show - Wahrheit, Schönheit, Freiheit und Liebe - so sehr lebt wie Köln", erklärt jedenfalls Produzent Klokow und fügt an: "In Köln, dieser lebensbejahenden Stadt, ist einfach jede*r willkommen - wie bei uns im Musical Dome."

Während in New York Aaron Tveit und Karen Olivo im Original-Cast in die Hauptrollen schlüpften, werden hierzulande Riccardo Greco und Sophie Berner als Christian und Satine zu sehen sein. Und natürlich auch zu hören, denn der Soundtrack aus dem Film hat selbstredend auch im Musical Einzug gehalten. Na dann: Gitchie, gitchie, ya-ya, da-da.