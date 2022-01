Noch vor zwei Monaten muss Nick Cannon den plötzlichen Tod seines fünf Monate alten Sohnes Zen verkraften. Nun hat der US-Comedian jedoch wieder einen Grund zur Freude: Mit seiner neuen Freundin erwartet er Baby Nummer acht.

Erst Ende November musste Nick Cannon den schlimmsten Albtraum durchleben, den ein Elternteil haben kann: Der jüngste Nachwuchs des US-Comedians und seiner Freundin Alyssa Scott, Zen, starb mit gerade einmal fünf Monaten an den Folgen eines Hirntumors. Dieser sei bereits kurz nach seiner Geburt entdeckt worden, wie Cannon damals in seiner Sendung "The Nick Cannon Show" mitteilte.

Rund um das Thanksgiving-Fest in den USA habe sich Zens Zustand deutlich verschlechtert, der Tumor sei in dieser Zeit schnell gewachsen. "Dieses Wochenende habe ich so viel Zeit mit Zen verbracht wie möglich", erklärte Cannon unter Tränen. Die Familie habe noch einen letzten Ausflug ans Meer unternommen, wo er seinen Sohn "ein letztes Mal gehalten" habe.

Große Gender-Reveal-Party

Doch Leid und Freude liegen bei Nick Cannon offenbar nah beieinander. Denn wie das US-Promiportal "TMZ" berichtet, erwartet der 41-Jährige nun sein achtes Kind. Das legen zumindest Bilder einer Gender-Reveal-Party - eine Party, bei der werdende Eltern das Geschlecht ihres Babys bekanntgeben - nahe, auf der der Comedian zu sehen ist.

Auf den Bildern, die in Malibu von Paparazzi geschossen wurden, hält Cannon seine Hände an den eindeutigen Babybauch seiner Freundin Briana Tiesi. Das blaue Konfetti impliziert, dass die beiden einen Jungen erwarten. Die 30-Jährige trägt ein eng anliegendes, weißes Kleid, auch er ist von Kopf bis Fuß in Weiß gekleidet. Dass der Comedian und das Model ein Paar sind, war zuvor nicht bekannt. Tiesi hat sich gerade erst von Ex-Football-Star Johnny Manziel scheiden lassen. Für sie ist es der erste Nachwuchs.

Cannon lebt polyamor

Mit seinem Privatleben sorgt Nick Cannon jedoch immer mal wieder für Überraschungen. Denn allein im vergangenen Jahr kamen vier seiner bislang sieben Kinder auf die Welt. Wie das möglich ist? Der 41-Jährige lebt seit seiner Scheidung von der Sängerin Mariah Carey, mit der er die zehn Jahre alten Zwillinge Moroccan und Monroe hat, polyamor. Das bedeutet, dass er mehrere Beziehungen gleichzeitig hat.

Mit einer anderen Frau bekam Cannon 2017 den Sohn Golden. Der kleine Zen, der Anfang 2021 zur Welt kam und im November starb, war Nicks viertes Kind. Kurz darauf folgten die Zwillinge Zillion und Zion. Seine Tochter Powerful erblickte im Dezember das Licht der Welt.

Zu der "Idee, dass ein Mann nur eine Frau haben sollte", sagte Cannon in der US-Radiosendung "The Breakfast Club" kürzlich, dass er "niemanden besitzen" wolle und die Mütter seiner Kinder nicht als sein "Eigentum" betrachte. "Es geht darum, welchen Austausch wir gemeinsam schaffen können", so Cannon. Der "The Masked Singer"-Moderator fügte hinzu: "Jede Frau, mit der ich zu tun habe oder zu tun gehabt habe, weiß, wie ich das sehe."