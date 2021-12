So eng liegen Spaß und Leid beieinander. Am Dienstag noch amüsiert Nick Cannon mit einem ganz besonderen Auftritt die Nutzer im Netz, einen Tag später macht er mit einer tieftraurigen Nachricht Schlagzeilen: Sein Sohn ist im Alter von nur fünf Monaten gestorben.

Der Verlust eines Kindes ist das Schlimmste, was Eltern passieren kann. Erst recht, wenn der oder die Kleine gerade erst auf die Welt gekommen ist. Comedian Nick Cannon muss diesen Schicksalsschlag nun verkraften. Sein Sohn Zen ist mit gerade mal fünf Monaten gestorben.

Der 41-Jährige teilte die traurige Nachricht selbst in seiner Sendung "The Nick Cannon Show" mit. Bereits kurz nach der Geburt sei bei dem Jungen ein verhängnisvoller Gehirntumor entdeckt worden. "Nach einiger Zeit haben wir herausgefunden, dass bei ihm etwas nicht stimmt. Es war ein Tumor in seinem Kopf", sagt Cannon.

Ende November, rund um das Thanksgiving-Fest in den USA, habe sich Zens Zustand deutlich verschlechtert, führt der Vater weiter aus. Der Tumor sei in dieser Zeit schnell gewachsen. "Dieses Wochenende habe ich so viel Zeit mit Zen verbracht wie möglich", erklärt Cannon. Die Familie habe noch einen letzten Ausflug ans Meer unternommen, wo er seinen Sohn "ein letztes Mal gehalten" habe.

"Ich bin so dankbar, dass meine ganze Familie zusammengekommen ist, um mich zu unterstützen. Zens Mutter Alyssa ist die stärkste Frau, die ich jemals gesehen habe", so Cannon mit Blick auf seine Lebensgefährtin Alyssa Scott.

Auch Alyssa Scott nimmt Abschied

Die 27-Jährige nahm ihrerseits in ihren Instagram-Storys von ihrem verstorbenen Sohn Abschied. Die Aufnahmen zeigen Zen in glücklichen Momenten mit seiner Mutter, zum Beispiel wie er nach einem Nickerchen gerade wieder aufwacht.

Zen war Cannons siebtes Kind. Im Juni 2021 war er gleich drei Mal Vater geworden. Seine Ex-Freundin Abby De La Rosa brachte am 14. Juni Zwillinge zur Welt, neun Tage später feierten er und Scott noch die Geburt von Zen. Mit seiner Ex-Freundin Brittany Bell hat der Comedian zwei weitere Kinder. Hinzu kommen die Zwillinge, die er 2011 mit Mariah Carey bekam. Mit der Sängerin war er von 2008 bis 2016 verheiratet.

Nur einen Tag vor Bekanntwerden des Todes von Zen hatte Cannon noch für Erheiterung im Netz gesorgt. Grund war ein Auftritt des Komikers, bei dem sich eine ominöse Beule in seiner Hose abgezeichnet hatte.