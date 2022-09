Als Schauspieler ist Nicolas Cage durch schwierige Zeiten gegangen. Doch mittlerweile läuft es wieder für den Hollywood-Star, auch privat. So wird er nun zum dritten Mal Vater. Es ist sein erstes Kind mit seiner über 30 Jahre jüngeren Frau Riko Shibata.

Hollywood-Star Nicolas Cage genießt zum dritten Mal Vaterfreuden. Der 58-Jährige und seine 27 Jahre alte Ehefrau Riko Shibata sind am vergangenen Mittwoch zum ersten Mal gemeinsam Eltern geworden. Dies bestätigte ein Sprecher des Paares jetzt dem "People"-Magazin.

Demnach kam Tochter August Francesca Coppola Cage in Los Angeles zur Welt. Mutter und Tochter gehe es gut, heißt es. Es ist das erste Mädchen für den Star. Mit seiner Ex-Partnerin Christina Fulton hat er bereits den erwachsenen Sohn Weston Coppola Cage, seine Ex-Frau Alice Kim brachte seinen heute 16-jährigen Sohn Kal-El zur Welt.

Cage hatte im April in der "Kelly Clarkson Show" erklärt, er wolle sein Kind auch nach seinem Vater August Coppola benennen - unabhängig vom Geschlecht des Nachwuchses. "Ich freue mich wahnsinnig, das wird das größte Abenteuer meines Lebens", sagte er zudem.

Ehe Nummer fünf

Shibata ist die fünfte Ehefrau des exzentrischen Schauspielers. Die beiden heirateten im Februar 2021 in Las Vegas, nachdem sie sich rund ein Jahr zuvor in Japan kennengelernt hatten. Im Januar dieses Jahres hatten sie bekannt gegeben, ein gemeinsames Kind zu erwarten.

Erstmals war Cage mit Patricia Arquette den Bund der Ehe eingegangen (1995-2001). Es folgten Lisa Marie Presley (2002-2004), Alice Kim (2004-2016) und Erika Koike (2019).

Comeback nach Karriereknick

Nicolas Cage begann seine Schauspielkarriere Anfang der 80er-Jahre. Sein Onkel, der Regisseur Francis Ford Coppola, gab ihm 1983 erstmals eine größere Rolle in seinem Film "Rumble Fish". Mit Streifen wie "Mondsüchtig" (1987), "Airborne - Flügel aus Stahl" (1990) oder "Wild at Heart - Die Geschichte von Sailor und Lula" etablierte sich Cage in Hollywood.

Für "Leaving Las Vegas" wurde Cage 1996 mit dem Oscar ausgezeichnet. Blockbuster wie "Con Air" (1997), "Im Körper des Feindes" (1997) oder "Ghost Rider" (2007) folgten. Ungefähr von 2010 an erlebte Cage einen Karriereknick, aus dem er sich erst allmählich zuletzt wieder herauskämpfte. In diesem Jahr verkörperte er in der selbstironischen Action-Komödie "Massive Talent" sich selbst.