Bislang hat sich Nicolas Cage aus dem Streaminggeschäft herausgehalten. Das ändert sich mit dem kommenden Jahr schlagartig. In seiner ersten Netflix-Produktion geht es um Schimpfworte, und auch bei Amazon wartet der 56-Jährige mit zwei skurrilen Projekten auf.

Nicolas Cage hat sich lange von Streamingproduktionen ferngehalten, doch nun schlägt der Oscar-Preisträger von 1996 ("Leaving Las Vegas") gleich dreifach zu. Los geht es mit der von Netflix produzierten Doku-Reihe über die Geschichte von Schimpfworten (Originaltitel: "History of Swear Words"), die im Januar 2021 online geht. Das machte der Streamingdienst jüngst bei Twitter öffentlich.

Jede der sechs geplanten 20-minütigen Episoden beschäftigt sich demnach mit dem Ursprung, der Geschichte und dem kulturellen Einfluss einzelner Schimpfworte. Die Episoden haben dementsprechende Titel: "fuck", "shit", "bitch", "dick", "pussy" und "damn".

Mit an Bord sind in jeder Folge weitere Stars sowie Sprachwissenschaftler und Historiker. Bereits bestätigt sind laut "The Hollywood Reporter" Auftritte von Joel Kim Booster, DeRay Davis, Open Mike Eagle, Nikki Glaser, Patti Harrison, London Hughes, Jim Jefferies, Nick Offerman, Sarah Silverman und Baron Vaughn. Die Show startet am 5. Januar 2021.

Zwei irre Amazon-Produktionen

Ein weiteres Projekt des 56-Jährigen ist der Film "The Unbearable Weight Of Massive Talent", in dem er sich selbst spielt, einen Schauspieler mit viel Talent, aber auch vielen Schulden. Neil Patrick Harris, bekannt aus "How I Met Your Mother", verkörpert seinen Manager. Cage kann in dem Amazon-Streifen eine Million Dollar verdienen, wenn er auf der Geburtstagsparty eines Super-Fans auftritt. Der ist allerdings ein gefürchteter Drogenboss, gespielt von Pedro Pascal. Und dann mischt auch noch die CIA mit und will, dass Cage auf der Party Informationen beschafft.

Und mit der Comic-Verfilmung "Jiu-Jitsu" gibt es dann das dritte Highlight für alle Fans des "Con Air"-Stars im neuen Jahr, bei dem es sich ebenfalls um einen Amazon-Produktion handelt. Erwarten darf man wohl eine Mischung aus "Mortal Kombat" und "Predator" mit Cage als Yoda-Verschnitt, wie die Seite "Filmstarts" berichtet.