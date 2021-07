Am 6. August startet die neue Staffel von "Promi Big Brother". Wer in den Container ziehen wird, ist offiziell noch nicht bekannt. Spekulationen aber gibt es viele. So heißt es nun, auch der frühere "Geh aufs Ganze!"-Moderator Jörg Draeger gehöre zu den Kandidaten.

Ob "Der Preis ist heiß", "Glücksrad" oder "Ruck Zuck" - in den 90er-Jahren boomten die Spielshows im deutschen Privatfernsehen. Kultstatus erlangte dabei zweifelsohne auch die Sendung "Geh aufs Ganze!", die von 1992 bis 1996 zunächst bei Sat.1 und von 1999 bis 2003 dann nochmal bei kabel eins lief. Als Moderator der Sendung brannte sich Jörg Draeger ins Gedächtnis.

Man sieht es ihm kaum an - Draeger ist inzwischen 75 Jahre alt. (Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress)

Draegers Job in der Show war es, den großen Verführer zu spielen. Immer wieder animierte er die Kandidaten, einen Preis, den sie etwa in Form von verschlossenen Kisten, blickdichten Briefumschlägen oder verhüllten Toren bereits ihr eigen nannten, wieder einzutauschen - gegen Bargeld oder einen anderen Preis, dessen Inhalt sie ebenfalls nicht kannten. Hatten sie einen Preis endgültig abgewählt, erfuhren sie, um was es sich gehandelt hätte. Im besten Fall war es der Hauptgewinn in ihrer jeweiligen Spielrunde. Im schlimmsten Fall war es der "Zonk" - eine Niete in Form einer roten Plüschfigur.

Nach mehreren Tauschrunden stand fest, welchen Preis der Kandidat oder die Kandidatin mit nach Hause nehmen durfte - außer er oder sie ließ ihn sich womöglich noch in allerletzter Sekunde mit Bargeld von Draeger abkaufen. Bei der Enthüllung drohte schließlich ebenfalls der "Zonk". Doch auch Großgewinne wie Autos oder Urlaubsreisen wurden bei "Geh aufs Ganze!" unter die Leute gebracht.

Von "Let's Dance" zu "Promi Big Brother"?

Auch wenn Ex-Nachrichtensprecher Draeger später noch viele andere Spielshows moderiert hat, bleibt sein Name doch stets mit diesem Kultformat verbunden. Dieses Engagement jedoch ist lange her und der gebürtige Berliner scheint nun anderweitig Beschäftigung zu suchen. So sah man ihn etwa 2017 bereits bei "Let's Dance", wo er an der Seite von Profitänzerin Marta Arndt jedoch leider nur den letzten Platz belegte.

Glaubt man Informationen der "Bild"-Zeitung, dann kehrt Draeger nun abermals auf den Fernsehbildschirm zurück. Dem Blatt zufolge zieht der Moderator bei der neunten Staffel von "Promi Big Brother", die ab 6. August ausgestrahlt wird, in den Container. Offiziell bestätigt ist dies jedoch bislang noch nicht.

Sein Alter von 75 Jahren sollte Draeger bei einer etwaigen Teilnahme an dem Reality-TV-Format allerdings nicht im Weg stehen. Die vergangene Staffel von "Promi Big Brother" gewann schließlich Ex-Sportreporter Werner Hansch, der mittlerweile sogar schon 82 Jahre alt ist.

Die "Bild"-Zeitung nennt noch weitere Namen von Kandidaten und Kandidatinnen, die in den TV-Container ziehen sollen, ohne dass dies bereits bestätigt wäre. Demnach sind auch Hellseher Daniel Kreibich, Ballermann-Sängerin Melanie Müller, Ex-"Bachelorette"-Teilnehmer Rafi Rachek, "Goodbye Deutschland"-Star Daniela Büchner und Ex-Handballer Eric Sindermann mit von der Partie.