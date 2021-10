Dass sie sich zuvor schon einmal infiziert hatte, hat sie ebenso wenig vor einer erneuten Ansteckung mit dem Coronavirus bewahrt wie ihre vollständige Impfung. Nun schildert Patricia Kelly, wie es ihr mit ihrer Erkrankung erging. Sie habe "wirklich Angst" empfunden, erklärt sie.

Patricia Kelly hat sich trotz vollständiger Impfung bereits ein zweites Mal mit dem Coronavirus infiziert und musste deshalb sogar ins Krankenhaus. Mittlerweile wurde die Sängerin aber wieder entlassen. Wie schlecht es ihr wirklich ging, berichtet sie nun im Gespräch mit RTL.

Es habe alles mit "Fieber, Husten und Gliederschmerzen" angefangen, erklärt Kelly. Sie habe daraufhin einen Schnelltest gemacht, der positiv ausgefallen sei. "Und dann am nächsten Tag bekam ich kaum Luft und da habe ich wirklich hohes Fieber gehabt", führt sie aus. Ihrem Mann habe sie gesagt, dass sie "wirklich Angst" habe. Dieser habe sie dann ins Krankenhaus gebracht.

"Ich bin sehr, sehr froh und erleichtert, dass ich geimpft bin, denn ich habe auch eine Vorerkrankung", sagt die Sängerin. Sie gehöre somit zur Risikogruppe. "Und ich habe keine Ahnung, wo ich heute wäre ohne die Impfung." Sie glaube fest daran, dass die Impfung geholfen habe, "dass es nicht schlimmer wurde" und sie keinen Sauerstoff gebraucht habe. Nur deswegen sei sie wohl jetzt wieder zu Hause, ist sich die 51-Jährige sicher.

"Es könnte auch zum Tod führen"

Zwischenzeitlich hätten die Ärzte ihr erklärt: "Es könnte ein milder Verlauf sein, es könnte aber auch zum Tod führen." Sie habe "sehr viel Angst" gehabt, sagt Kelly, die sich 2020 schon einmal mit dem Virus infiziert hatte.

Auf ihrer Instagram-Seite hatte Kelly zuvor bereits erklärt, sie sei "drei Tage durch die Hölle gegangen". Vor allem Gebete und der Beistand von Familie und Freunden hätten ihr "durch diese schweren Momente" geholfen.

"Mir geht es besser, aber ich bin sehr erschöpft und muss mich erholen", schrieb die Sängerin am 25. Oktober zu einem Clip bei Instagram. Sie habe eine Lungenentzündung, die sie in den kommenden Wochen auskurieren müsse. Deshalb habe sie auch nicht für ihre neue Single "Unbreakable" drehen können, die kürzlich erschienen ist. Stattdessen veröffentlichte die Sängerin am Abend ein Musikvideo, in dem allerhand Foto- und Videoaufnahmen mit ihrer Familie zu sehen sind.