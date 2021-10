Sängerin Patricia Kelly hat bereits eine Infektion mit dem Coronavirus hinter sich. Zudem ist sie vollständig geimpft. Dennoch steckt sie sich ein weiteres Mal an. Nach mehreren Tagen im Krankenhaus kann sie Klinik nun aber wieder verlassen und ist "unendlich dankbar".

Hinter Patricia Kelly liegen mehrere Tage im Krankenhaus. Der Grund: Sie hatte sich mit dem Coronavirus infiziert - trotz vollständiger Impfung. Nun aber konnte sie die Klinik wieder verlassen, wie die 51-Jährige in einer Instagram-Story berichtet.

"Wieder zu Hause", schreibt die Sängerin. Sie müsse "jetzt gesund werden". Zudem bedankt sich Kelly bei ihren Fans für die vielen Nachrichten und Genesungswünsche, die sie zuletzt erreicht hätten.

Am 19. Oktober hatte die Sängerin noch ein Bild aus der Klinik bei Instagram veröffentlicht und erklärt, welch schwierige Zeit sie hinter sich habe. "Ich bin drei Tage durch die Hölle gegangen", erklärte sie da. Gebete sowie Beistand von Familie und Freunden hätten sie "getragen durch diese schweren Momente". Sie fühle sich zwar "etwas besser", leide jedoch "noch unter starkem Husten und damit verbundenen heftigen Schmerzen", so ihre Selbstdiagnose in ihrem Post vor drei Tagen.

Alle Termine abgesagt

Die Ärzte hätten ihr erklärt, sie müsse sich "in den kommenden Wochen vollkommen schonen", so Kelly. Daher sagte sie auch alle anstehenden Termine vorerst ab. Sie wisse noch nicht, wann sie wieder auf der Bühne stehen könne, hoffe aber, dass es bereits Mitte November wieder so weit sei. "Die Ärzte sind optimistisch, dass ich mich vollständig erhole und dafür werde ich nun alles tun."

Kelly hatte sich im vergangenen Jahr schon einmal mit dem Coronavirus infiziert. Sie sei "persönlich unendlich dankbar, dass ich mich habe impfen lassen. Denn sonst wäre ich heute vielleicht in einer ganz anderen Situation", stellte sie klar. Ihr Team hatte die Fans zuvor darüber informiert, dass die Sängerin sich angesteckt hatte und erklärt: "Bitte macht euch nicht zu viele Sorgen, wir sind zuversichtlich, dass Patricia sehr bald wieder auf den Beinen ist."

Am Freitag erscheint Kellys neue Single "Unbreakable" ("Unverwüstlich"). Die Moderatorin Marijke Amado kommentierte einen Beitrag Kellys zu dem Song entsprechend zur aktuellen Situation. Das neue Lied passe zu dem, was die Sängerin gerade durchmache. "Du bist 'Unbreakable'", schrieb Amado.